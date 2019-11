TECH IN CONSTRUCTION 2019: Die Startup-Messe für Innovationen in der Baubranche

Zum zweiten Mal findet am 15./16. November 2019 die Startup-Messe TECH IN CONSTRUCTION statt. Sie bringt Planer und Ausführende mit ca. 100 Startups aus der Bauwirtschaft zusammen. Auf 2.500 m² Ausstellungsfläche gibt es Lösungen aus den Bereichen Prozess, Support, Smart und Energie zu sehen. „Internet für Architekten“ ist Medienpartner der Messe.

Themen des zweitägigen Events sind u. a. Building Information Modeling (BIM), Baustellendokumentation, Leadgenerierung, E-Commerce, Virtual Reality und Augmented Reality (VR/AR), Smart Home, Smart Building und besonders energieeffiziente Baustoffinnovationen.

30% Rabatt auf den Ticketpreis für Leser von „Internet für Architekten“ Als Medienpartner der TECH IN CONSTRUCTION 2019 können wir unseren Lesern 30 % Rabatt auf den Ticketpreis ermöglichen.

Bitte geben Sie bei der Ticket-Bestellung den folgenden Code ein: ifa-30prozent-rabatt Viel Spaß auf der Messe!

Fachkräftemangel und das Problem der Produktivität in der Bauwirtschaft

Die Bauwirtschaft steckt aktuell in der Krise. Allerdings liegt es nicht an der Auftragslage. Im Gegenteil: die Auftragsreichweite beträgt in einigen Gewerken sogar bis zu fünf Monate. Die Situation ist aktuell derart positiv, dass Aufträge teils sogar abgelehnt werden müssen. Es sind vielmehr die personellen Ressourcen, die akut fehlen. Folglich können Aufträge oft schlichtweg kaum abgearbeitet werden.

Der Bauarbeitsmarkt ist insgesamt derart leer gefegt, dass man fast schon von Vollbeschäftigung in der Bauwirtschaft sprechen kann. Der Fachkräftebedarf kann folglich nur aus dem Ausland gedeckt werden. Doch auch die Fachkräfte aus Osteuropa sind aufgrund der europaweiten Hochkonjunktur stark gefragt und stehen nur begrenzt zur Verfügung. Der Aufbau neuer Fachkräfte ist ebenfalls keine Option, da Schulungen viel Zeit und Geld kosten. Doch wie kann die Situation entspannt werden?

Der noch immer bestehende hohe Bedarf an Fachkräften am Bau ist zum größten Teil auf die geringe Produktivität in der Bauwirtschaft zurückzuführen. Seit Jahrzehnten wird unverändert gebaut, das macht sich nun in der Hochkonjunktur negativ bemerkbar. Immer mehr Startups helfen daher, die Effizienz am Bau zu steigern, um mit bestehenden Fachkräften schneller und besser bauen zu können. Auf der Startup-Messe zeigen rund 100 Startups aus ganz Europa ihre speziellen Lösungen für die Bauwirtschaft.

„ConstructionTech“ soll die Bauwirtschaft effizienter machen

Aktuelle Untersuchungen ergeben, dass sich die Produktivität in der Bauwirtschaft in den letzten Jahren kaum gesteigert hat. Während andere Industriezweige innovativ auf Automatisierung, Prozessoptimierung und neue Geschäftsmodelle setzen, baut die Bauwirtschaft noch immer unverändert wie vor fünfzig Jahren. Hier besteht also ein großer Hebel, um mit bestehenden Ressourcen schneller und besser zu bauen.

Findige Startups haben längst erkannt, dass darin das große Potential liegt und tüfteln bereits an innovativen Geschäftsideen. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, mit technischen Innovationen die Produktivität in der Bauwirtschaft zu erhöhen. Immer mehr Gründer – teils sogar mit baugewerblichem Hintergrund – versuchen, die Herausforderungen der Bauwirtschaft zu lösen. Doch gleichzeitig haben die wenigsten Startups tatsächlich Kontakt zu Architekturbüros, Handwerksbetrieben oder Bauunternehmen.

Video: Ein kleiner Rückblick auf die erste TECH IN CONSTRUCTION 2018

Bauindustrie-Verbände als Schirmherren der Startup-Messe TECH IN CONSTRUCTION

Die Startup-Messe TECH IN CONSTRUCTION steht unter der Schirmherrschaft des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB), des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB), des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) sowie zahlreicher weiterer Bauverbände.

Unterstützt wird die TECH IN CONSTRUCTION unter anderem von GIRA, Schüco, EnergiesprongDE / dena, BE5, Würth, Z-Lab, Drees & Sommer und zahlreichen weiteren Sponsoren.

Aussteller sind 2019 u. a.: 123erfasst, Better Bell, Brownfield24, Capmo, Cosuno, craftdrive, DeinHandwerk, OpenHandwerk, Planstack, Roomatric, Sharemac, Solaga, aedifion, Baubuddy, bauplanungen.de, bexpress, Bimworx, Bobbie, Caala, docu tools, ecoworks, evolute, FairFleet, fielddata, Innovent, Inzept3D, JobAI, Kamioni, kiwi.ki, klarx, NUCE, obob, perto, plantobuild*, Propster, reInvent, Roobeo, SAALG, sablono, Skillary, Strayos, Tabya, Vemcon, Viinova, ViSYSTEM, DiConneX, BAPP, bloktherm, Joulia, LCM Digital*, Lyke, Meister1, onceforall, Onedot, Rysta, Smart PMO … weitere siehe tech-in-construction.de.

Termin und Ort: „Kühlhaus Berlin“ (Luckenwalder Straße 3, 10963 Berlin)

Tickets kosten für Planer und Ausführende 19 Euro, für Berater und Verbände 79 Euro und für Hersteller und Händler 399 Euro. Hier geht es zur Online-Anmeldung.

Weitere Informationen: tech-in-construction.de

