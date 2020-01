Schnell mal in einem Meeting eine digitale Skizze anfertigen, aber ohne Anmeldung und ohne, dass andere Teilnehmer die gleiche Software benutzen müssen? Dazu noch kostenlos? Das ist mit dem Online-Tool „Witeboard“ möglich.

Kostenloses Online-Tool für das gemeinsame, visuelle Brainstorming

Auf witeboard.com kann jede*r – allein oder mit anderen – im Browser am Desktop, aber auch auf Tablet oder Smartphone einfach online „losmalen“. Ein paar einfache Werkzeuge stehen zur Verfügung, dazu eine Hand voll Farben (siehe Beispielzeichnung).

Per Klick auf „Share“ oben rechts wird ein individueller Link erzeugt, mit dem andere zum Mitmachen eingeladen werden können. Ideal also z. B. für ein gemeinsames visuelles Brainstorming während eines Online-Meetings via Skype oder Teamviewer.

Online erstellte Zeichnungen als PNG-Datei herunterladen oder später weiter bearbeiten

Die auf dem Online-Whiteboard erstellten Zeichnungen können mit ein paar Klicks als PNG-Dateien exportiert und auf den eigenen Rechner heruntergeladen werden. Siehe Screenshot unten.

Einen Schritt weiter geht man mit einer (bisher ebenfalls kostenlosen) Anmeldung: Damit können Zeichnungen auch später oder auf anderen Geräten weiterbearbeitet werden. Die Anmeldung ist sowohl klassisch – per E-Mail-Adresse und Passwort – als auch mit einem persönlichen Google-Konto möglich.

Weitere Funktionen:

Neben dem „Zeichenstift“ stehen ein Linienwerkzeug sowie ein Textwerkzeug und ein „Radiergummi“ zur Verfügung.

Geometrische Formen, die das Tool erkennt, z. B. ein wackelig gezeichneter Kringel, werden automatisch optimiert (aus dem Kringel wird ein Kreis usw.)

Für jede Zeichnung kann ein eigener Titel vergeben werden (erleichtert das spätere Wiederauffinden, vor allem beim gemeinsame Bearbeiten)

Eine Integration bzw. Verknüpfung von Witeboard zu Slack ist möglich. (Lesetipp: Wie man Slack im Architekturbüro einsetzt, habe ich kürzlich im Deutschen Architektenblatt erläutert.)

Link: witeboard.com

