Graphisoft hat Ende 2023 eine neue Funktion für Archicad 27 vorgestellt: den KI-gesteuerten “AI Visualizer”. Mit diesem Werkzeug können Architekt:innen aus einfachen 3D-Modellen schnelle Visualisierungen erstellen.

Der Visualisierer nutzt Stable Diffusion, ein fortschrittliches Tool für die KI-Bildgenerierung, um detaillierte 3D-Visualisierungen bereits in frühen Entwurfsphasen zu ermöglichen.

KI-Unterstützung in der Architektur-Planung

Die Technologie des AI Visualizers basiert auf dem Adaptive Hybrid Framework von Graphisoft, das neue Funktionen und die Integration von KI in die Plattform ermöglicht.

Zsolt Kerecsen, Vice President of Software Success bei Graphisoft, betont die Bedeutung dieser Integration: “Unser Adaptive Hybrid Framework-Ansatz ermöglicht es, innovative Technologien wie den AI Visualizer schnell und effektiv in unsere Technologieplattform zu integrieren. Das ist nur ein erstes Beispiel, wie solche Innovationen in unsere Software integriert werden können.“

Und er ergänzt: „Zahlreiche wegweisende Projekte sind in Arbeit. Unsere Graphisoft-Kundinnen und -Kunden dürfen somit erwarten, bald weitere KI-gestützte Lösungen nutzen zu können – um das zu tun, worin ihre Stärke liegt: großartige Gebäude zu entwerfen.”

Wie funktioniert der KI-Visualisierer von Archicad?

Der Archicad AI Visualizer wird ergänzend zu Archicad 27 installiert. Er steht aktuell kostenlos zur Verfügung, ein zusätzlicher Kauf ist also nicht nötig. Die Benutzer:innen erstellen für die Verwendung des Tools ein einfaches Konzeptmodell in Archicad. In diesem Youtube-Video von Graphisoft wird die Vorgehensweise anschaulich erläutert.

Per Text-Prompt, also Textaufforderungen oder beschreibenden Wörtern, lassen sich nun beliebig viele verfeinerte Entwurfsvarianten generieren, ohne jedoch für jede Variante ein detailliertes Modell erstellen zu müssen.

Wichtig: Die Prompts müssen momentan noch auf Englisch eingegeben werden, siehe Hinweise unten. (Aber per Text-zu-Text-Generator, also mit ChatGPT & Co., kann man sich schnell geeignete Prompts vorschlagen lassen 😘)

Die Architekt:innen können die Visualisierungen anschließend nutzen, um sich bei der weiteren Entwurfsdurcharbeitung von ihnen inspirieren zu lassen.

Systemanforderungen für den Archicad AI Visualizer

Das Software-Unternehmen gibt für die Nutzung des Visualisierungs-Tools mit KI-Unterstützung folgende Empfehlung bezüglich der Hardware bzw. Systemvorraussetzungen an:

System Minimum Empfohlen Windows NVIDIA-Karten mit 8 GB VRAM

32 GB RAM NVIDIA-Karten mit 16 GB VRAM

64 GB RAM Mac (M1 bis M2 Chip) 16 GB M1-Chip (mindestens Pro-Konfiguration) M1 bis M2 (Pro-, Max- oder Ultra-Konfigurationen) 32-GB-Chip

Darüber hinaus schreibt der Hersteller in einem PDF zu den “System Requirements” für die Nutzung des Rendering-Tools in Archicad mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz:

Die Systemkonfiguration beeinflusst, in welchem Modus Sie den AI-Server starten können. Wenn Ihre Konfiguration die empfohlenen Anforderungen erfüllt, verwenden Sie den Modus mit hohem VRAM (die Standardeinstellung).

(die Standardeinstellung). Wenn Ihre Konfiguration die minimalen Anforderungen erfüllt, verwenden Sie den Modus mit hohem VRAM. Wenn Sie Probleme haben, verwenden Sie den Modus mit niedrigem VRAM.

Wenn Ihre Konfiguration die Mindestanforderungen erfüllt, verwenden Sie den Modus mit niedrigem VRAM. Der hohe VRAM-Modus funktioniert selten, aber höchstwahrscheinlich nicht unter den Mindestanforderungen.

AMD-Karten unterstützen das AI Visualizer Add-on nicht.

Und: Das AI Visualizer Add-on ist eine internationale GRAPHISOFT Version, die mit allen lokalisierten Versionen von Archicad kompatibel ist. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Benutzeroberfläche und die Sprache der Eingabeaufforderungen nur in Englisch verfügbar sind.

Einfache Benutzeroberfläche, optimiert für Architektur- und Innenarchitektur-Workflows

Die Benutzeroberfläche des Archicad AI Visualizers ist einfach zu bedienen, und die Eingabeaufforderungen und Ergebnisse sind für Architektur- und Innenarchitektur-Workflows optimiert. Die Rechte an geistigem Eigentum sind laut Graphisoft dank der lokalen Speicherung der Quellbilder auf den Computern der Benutzer:innen vollständig geschützt.

Sie können die Bildgrößen festlegen, die Anzahl der Iterationen (Rendering-Durchläufe) variieren, um die Bilderzeugung zu beschleunigen, die Eingabeaufforderung für präzisere Ergebnisse bearbeiten und vieles mehr.

„Der Hype um den Durchbruch der KI hat die gesamte Technologiebranche aufgerüttelt und verspricht eine Steigerung der Kreativität. Wir möchten, dass dieses Tool in der realen Welt von realen Nutzerinnen und Nutzern dort getestet wird, wo sie es am meisten brauchen – früh im Entwurfsprozess, wenn sie Entwürfe sondieren und mit Kundinnen und Kunden im Austausch stehen.“ Márton Kiss, Vice President of Product Success bei Graphisoft

Link zum kostenlosen Download: Archicad AI Visualizer

👉🏻 Interessantes Thema? Teilen Sie es mit anderen: teilen

teilen

drucken

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »