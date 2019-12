Sie machen sich als Architektin oder Architekt selbständig? Oder Sie wollen sich als Absolventin oder Absolvent endlich mit einer persönlichen Website potentiellen Arbeitgebern professionell online präsentieren? Dann ist diese Fortbildung zur Präsentation im Netz für Sie perfekt.

Im Seminar “Die eigene Website im Architekturbüro – An einem Tag erstellt” am 14.01.2020 erfahren Architektinnen und Architekten, Freiberufler und Inhaberinnen kleiner Büros, mit welchen Online-Angeboten, sog. „Website-Baukästen“ sie eine eigene Website ohne Programmierkenntnisse und zu geringen Kosten selbst erstellen können.

Per Baukasten-System zur eigenen Büro-Website

Zu Beginn erhalten die Seminar-Teilnehmer per Kurz-Vortrag einen Überblick über das aktuelle Angebot der “Website-Baukästen” und Blog-Systeme, mit denen sie ohne Vorkenntnisse eine eigene Website erstellen können.

Dann wird es konkret: In einer Online-Präsentation wird eine Büro-Website eingerichtet. Dabei werden alle erforderlichen Schritte (Anmeldung, Adressauswahl, Auswahl des Layouts, …) durchgearbeitet und erklärt.

Danach kommen die Konzeption, Strukturierung (Stichwort: „Informations-Architektur“ / Strukturbaum einer Website) und die Befüllung: Die Website wird professionell – also nutzerfreundlich und Suchmaschinen-optimiert – strukturiert. Als nächstes werden die Seiten mit typischen Inhalten eines Planungsbüros bestückt, also mit Fotos, Texte, aber auch PDFs, Videos oder Google Maps.

Auch die Verknüpfung der Website mit Profilen bei Sozialen Netzwerken wie LinkedIn und XING, Instagram, Facebook und Twitter wird erläutert und vorgeführt.

Am Ende des Seminars stellt Dozent und Webdesigner Eric Sturm in einem weiteren Vortragsteil aktuelle Internet-Trends vor: Social Media für Architektinnen und Architekten – immer mit der Fragestellung: Was ist davon für Planer relevant und nützlich?

Fazit: Ein kompaktes Tagesseminar für Planerinnen und Planer aus kleinen Büros, das alle relevanten Informationen zum Thema eigene Website, Internet und Social Media vermittelt.

