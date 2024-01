Nach der kürzlich veröffentlichten Android-Version der KI-App im Play Store von Google ist nun auch die iOS-Version von Microsoft Copilot verfügbar.

Sie ist seit Ende Dezember 2023 kostenlos im App Store von Apple für iPhone und iPad erhältlich. Links siehe unten.

Was ist der Copilot von Microsoft?

Microsoft ist derzeit dabei, viele seiner Produkte mit Künstliche Intelligenz-Funktionen auszustatten. In Excel, Word, Outlook, Teams und vielen anderen Microsoft-Tools werden demnächst unter dem Label „Copilot“ KI-Funktionen integriert.

Sie helfen beispielsweise beim Verfassen von Texten, beim Auswerten von Tabellen oder beim Zusammenfassen eines Meetings.

Darüber hinaus ist Copilot auch ein Konzept, bestimmte KI-Funktionen in Form einer „Stand-Alone-App“ nutzen zu können – also ohne weitere Microsoft-Produkte verwenden zu müssen.

Was kann die Microsoft Copilot Smartphone-App?

Microsoft Copilot kann in der SmartphoneApp alle Arten von Anfragen bearbeiten, die in menschlicher Sprache (als sog. “Prompt“) in das Chat-Eingabefeld getippt werden.

Dabei kann man dem Tool – wie bei einem Chat auf WhatsApp oder anderen Messengern – natürlich auch Rückfragen, Verbesserungswünsche oder weiterführende Fragen per Texteingabe übermitteln.

Bilder erstellen, Briefe schreiben oder Textzusammenfassungen liefern

Copilot nutzt auf iOS wie bereits auf Android für Texte die aktuelle GPT-Version 4 von OpenAI, um Aufgaben beim Recherchieren, Schreiben, Rechnen oder Programmieren zu lösen.

Tipp: Schalten Sie auf der Startseite der App auf “GPT-4 verwenden”, um die neueste Version des Text-zu-Text-Generators von Open AI nutzen zu können. Siehe Screenshot oben.

Für die Erstellung von Bildern wird in der Copilot-App DALL-E 3 von OpenAI verwendet. Der Text-zu-Bild-Generator kann buchstäblich in Sekunden visuelle Prototypen, Skizzen oder fotorealistische Grafiken erzeugen.

Besonders beim Büro-Marketing lassen sich die durch künstliche Intelligenz generierten Bilder vielfältig einsetzen, von der eigenen Website und Social Media bis hin zu Broschüren und Wettbewerbsunterlagen.

Copilot-App herunterladen

Hier sind die Links zum kostenlosen Download der Smartphone-App, im App Store bzw. im Play Store:

