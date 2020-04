Der Video-Konferenz-Anbieter „Zoom“ hat in den letzten Wochen einen rasanten Aufstieg hingelegt. Erst war das Tool in aller Munde (und auf fast allen Home-Office-Rechnern). Inzwischen häufen sich allerdings die Berichte über Datenschutz-Probleme und Sicherheitsmängel – siehe dazu auch diverse Artikel in unserer Presseschau. Doch zum Glück gibt es viele und sehr interessante Alternativen zu Zoom, auch als „Open Source“-Software.

Diverse Unternehmen und Institutionen haben sich mittlerweise wieder von dem Videodienst aus San José verabschiedet. Wie heise online heute berichtet, blockiert z. B. Google die Nutzung von Zoom auf den Bürorechnern seiner Mitarbeiter ab sofort. (Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Google mit Hangouts bzw. Meet eigene Video-Konferenz-Lösungen anbietet. 😉)

Es gibt Alternativen zu Zoom!

Auch wenn dieser eine Anbieter momentan gefühlt von allen genutzt wird: Wir haben Alternativen. Es gibt in der Software-Welt fast nie nur einen oder zwei Anbieter, sondern eine Menge Programme bzw. webbasierte Anwendungen, die für einen bestimmten Anwendungsbereich zur Auswahl stehen. So ist es zum Glück auch bei den Video-Konferenz-Tools.

Da sind u. a. die alten Bekannten GoToMeeting bzw. GoToWebinar, es gibt Webex von Cisco, und natürlich Skype (gehört seit einiger Zeit zu Microsoft). Die Preismodelle sind auch für kleine Büros oder Freelancer erschwinglich, Webex bietet z. B. auch ein kostenloses Account an, immerhin für Meetings mit bis zu 100 Teilnehmern.

Microsoft hat aber nicht nur Skype im Portfolio, sondern mischt mit „Microsoft Teams“ ebenfalls mit auf dem Markt der Video-Konferenz-Dienste. Und bekanntlich wird „Teams“ ja seit Corona auch in Architekturbüros hierzulande verstärkt genutzt, wie zahlreiche Rund-Mails aus diversen Büros in den letzten Wochen bewiesen haben. Das liegt vermutlich auch daran, dass viele Büros sowieso bereits „Microsoft Office 365“ nutzen, und „Teams“ ist in den meisten Abo-Modellen bereits enthalten.

Interessant sieht auch der Newcomer „Whereby“ aus. Das Tool aus Norwegen (siehe Abbildung oben) wirbt damit, dass für die Nutzung keine Downloads erforderlich sind, die Meetings finden also direkt im Browser statt. Gäste können einer Video-Konferenz ohne Login beitreten. Ein Freemium-Preismodell gibt es auch, die kostenlose Variante der ist dabei auf vier Besprechungsteilnehmer beschränkt. Klingt fair.

Open Source-Video-Konferenzen: Alternativen zu kommerziellen Anbietern

Neben den oben genannten kommerziellen Anbietern gibt es schon seit Jahren auch interessante Open Source-Software, um Videokonferenzen mit den Kollegen, Bauherren oder Projektpartnern durchzuführen. Das (meines Wissens) bekannteste Open-Source-Video-Konferenz-Tool ist Jitsi.

Jitsi umfasst mehrere Open-Source-Projekte, mit denen man auf einfache Weise sichere Video-Konferenzen durchführen kann. Das „Herzstück“ von Jitsi für Konferenzen im Internet sind „Jitsi Videobridge“ und „Jitsi Meet“. Weitere Projekte unter dem Dach von Jitsi drehen sich u. a. um die Themen Aufzeichnung und Simultanübertragung von Events über das Netz.

Open-Source-Webkonferenzsystem „BigBlueButton“ – speziell für das „Lernen im Netz“

Ein weiteres spannendes Projekt aus der Open Source-Szenerie ist BigBlueButton. Es wurde und wird von einer internationalen Community mit dem Fokus auf das dezentrale Lernen via Internet entwickelt. Ähnlich wie Jitsi kann BigBlueButton auch auf einem eigenen Server installiert werden.

Ihre E-Mail-Adresse: Hinweise zum Datenschutz Leave this field empty if you're human:

Zur Startseite »