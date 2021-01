Gesponserter Beitrag von BAU-Index

Das Online-Firmenverzeichnis BAU-Index richtet sich an Architekten und Ingenieure, die für ihr Bauprojekt die passenden Bauprodukte und -hersteller, aber auch Dienstleister oder ausführende Unternehmen finden möchten. Darüber hinaus ist auf bauindex-online.de auch Marketing in eigener Sache möglich: Mit einem Eintrag (von kostenlos bis „Premium“) können sich Planungsbüros im Firmenverzeichnis präsentieren.

Deuschlandweite Anbietersuche – für Architekten, Fachplaner und private Bauherren

Im Firmenverzeichnis von BAU-Index finden Architekten, Planer und Ingenieure, aber auch private Bauherren passende Projektpartner und Produkte für Ihre Projekte, von der Baustellenvorbereitung bis zu den Außenanlagen.

Die Suche erfolgt in der Regel über ein Schlagwort und eine geografische Angabe (Stadt, Region) und kann von der Startseite oder von jeder anderen Seite des Branchenportals aus gestartet werden. In der Rubrik „Firmenverzeichnis“ kann auch direkt über eine interaktive Landkarte (Google Map) deutschlandweit gesucht werden.

Der Firmeneintrag im Branchenverzeichnis: von kostenlos bis Premium

Architekten, Ingenieure oder andere Dienstleister können ebenfalls Einträge im Firmenverzeichnis von BAU-Index anlegen. Das lohnt sich in mehrfacher Hinsicht: Ein Firmeneintrag in ein branchenspezifisches Online-Verzeichnis hilft, besser im Netz gefunden zu werden. Mit einem Eintrag, der auf die Büro-Website verweist, wird darüber hinaus ein wertvoller „Backlink“ generiert, was die Sichtbarkeit der eigenen Website in den Suchmaschinen steigert.

BAU-Index bietet verschiedene Eintragsarten, von kostenlos bis Premium. Der kostenlose Verzeichniseintrag im BAU-Index bietet z. B. für Planungsbüros folgende Vorteile:

Das Büro ist in der Firmenauflistung einer Kategorie zugeordnet

Das Büro erhält einen werbefreien Firmeneintrag auf einer eigener Seite

Der Eintrag umfasst die Adresse, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail), Link zur Website sowie eine integrierte Google Map

Praxishilfen, Produktneuheiten und Bauwissen

Neben dem Firmenverzeichnnis umfasst das Portal BAU-Index weitere, informative und nützliche Rubriken für den Büro- und Baustellenalltag: In der Rubrik „Praxishilfen“ stehen kostenlose Dokumente, Checklisten und Vorlagen zum Download bereit. Unter „Produktinnovationen“ werden Produktneuheiten der Hersteller und Messeneuheiten aus der Baubranche vorgestellt.

Und in der Rubrik „Bauwissen“ findet man sowohl umfangreiche Fachinformationen zu Vorschriften und Normen (aktuell z. B. zum Thema „Bauwerksabdichtung“) als auch Objektberichte über realisierte Architekturprojekte, u. a. mit dem Fokus auf (energetische) Sanierung, Umbau, Aufstockung und Erweiterung, aber auch aus dem Bereich Neubau.

Weiterführende Informationen BAU-Index kennenlernen: bauindex-online.de

