Für Medienschaffende und Protagonist*innen aus der Internet-Szene ist Clubhouse die Social Media-App der Stunde. „Irgendwo zwischen Podiumsdiskussion und Telefonkonferenz“ charakterisiert Deutschlandfunk Kultur die Anwendung.



Die Neugier und der Andrang im App Store ist groß: „Zu Wochenbeginn hat die Audio-App den populären Messengerdienst Telegram von Platz zwei der Liste der am häufigsten heruntergeladenen Gratis-Anwendungen im App Store von Apple verdrängt“ so die Tagesschau am 19.01.2021 über den Audio-Hype der Stunde.

Welche Möglichkeiten bietet die Audio-App für Architektinnen und Architekten?

Wird eine neue Social Media-Sau durchs virtuelle Dorf getrieben, stellt sich hier auf „Internet für Architekten“ natürlich umgehend die Frage: Wie können Architekt*innen die App nutzen? Und die zweite Frage: Gibt es auf Clubhouse schon Akteure aus den Bereichen Bauwesen, Architektur und Baukultur? (Klare Antwort: Ja, es füllt sich langsam …)

Doch zur ersten Frage: Das Prinzip der unkomplizierten, distanz-unabhängigen Gespräche zwischen zwei, zehn oder 100 Personen liesse sich meiner Ansicht nach bestens auch in unserer Branche nutzen. Sei es für spontane Gesprächsrunden nach Feierabend zwischen Kolleg*innen, Studierenden oder auch für den (in allen Medien) noch viel zu selten stattfindenden Austausch zwischen Architekturschaffenden und der allgemeinen Öffentlichkeit.

Clubhouse bietet Kommunikations-Chancen u. a. für Architektenkammern und Berufsverbände

Aber auch Institutionen aus der Bau- und Architekturwelt, also Berufsverbände, Architektenkammern, Lehrstühle oder Stiftungen könnten Clubhouse (bzw. andere Apps dieser Art, die es in Zukunft sicher noch geben wird) nutzen, um Podiumsgespräche, Architekturvorträge oder Frage-und-Antwort-Runden zu aktuellen Themen zu veranstalten. Spontan fallen mir z. B. HOAI 2021, die Bauvorlageberechtigung für Innenarchitekt*innen, der Dauerbrenner BIM und viele andere Themen ein.

Eine Alternative für die Architekturkommunikation im Lockdown-Modus

Gerade jetzt in Lockdown-Zeiten wäre die Architekturkommunikation im „Lockdown-Modus“ eine unkomplizierte Alternative oder Ergänzung zu Webinaren und Livestreams. Denn wir alle sitzen jeden Tag schon in so vielen Meetings am Bildschirm, dass die Teilnahme an einem Event nur per Kopfhörer (und auf dem Sofa :-) durchaus seine Reize hätte.

Link-Tipps zu Clubhouse

Wie funktioniert Clubhouse überhaupt?

Die Funktionsweise der App und den Medien-Hype der letzten Tage und Wochen beschreibt Marcel Weiss hier in einem Blog-Beitrag auf neunetz.com, Tipps zur Nutzung gibt auch Marcus Schwarze hier auf dirico.io

Hinweise zur Datenschutzproblematik der neuen App (Clubhouse versucht wie viele andere Apps, auf die Kontakte bzw. das Adressbuch der Smartphone-Nutzer*innen zuzugreifen) gibt dieser Beitrag auf Tagesschau.de

Ausrüstung / Technische Ausstattung: Wer wissen möchte, welche Ausrüstung erforderlich ist, um bei den Audio-Sessions akustisch optimal rüberzukommen sollte diesen Beitrag von Volker Weber lesen.

Das Hochschulforum Digitalisierung geht der Frage nach, wie Hochschulen die neue App nutzen können und welche Vor- und Nachteile es bei Clubhouse in Sachen Datenschutz gibt.

