Es gibt verschiedene Arten von Architektur­­visualisierungen, die für eine effektive Kommunikation eingesetzt werden können. Dieser Beitrag stellt sie vor.



Wir werden uns dabei auf die drei wichtigsten Visualisierungsarten konzentrieren, die es Kund:innen am effizientesten ermöglichen, architektonische Entwürfe zu verstehen: Renderings von außen, Renderings von Innenräumen und Visualierungen aus der Vogelperspektive. Plus: Nachhaltiges Bauen und ökologische Ansätze in der Architektur­visualisierung

1. Außenrenderings / Renderings von außen

Außenrenderings zeigen die Gestalt, den Baukörper, die Materialien und die umgebende Landschaft eines Gebäudes oder anderer Strukturen im Außenraum.

Sie sind nützlich für Bauherr:innen und Planende, wenn sie gemeinsam neue Bauprojekte entwickeln. Diese Visualisierungen bieten wichtige Einblicke in das zukünftige Aussehen eines Projekts. Verschiedene Außenflächen wie Dächer, Fassaden, Einfahrten und Terrassen können mit Hilfe von 3D-Renderings visualisiert und den Wünschen der Bauherrschaft angepasst werden.

Durch die Verwendung von Renderings der Außenflächen vermitteln Sie Ihren Kund:innen oder einer Wettbewerbsjury ein genaues Bild von Elementen wie Straßen, Bäumen und Menschen. Sie können so den architektonischen Entwurf zum Leben erwecken.

Die Darstellung der Sonneneinstrahlung in der Architektur­visualisierung veranschaulicht, wie das Projekt zu verschiedenen Tageszeiten aussehen wird. Und durch die Einbeziehung der umliegenden Gebäude sowie der Landschaftsarchitektur wird in Außenvisualisierungen ein umfassenderes Verständnis des Standorts möglich.

2. Innenraum-Renderings

Innenraum-Renderings veranschaulichen die Anordnung der Innenräume, die verwendeten Materialien sowie die geplanten Möbel und Einrichtungsgegenstände. Sie werden hauptsächlich von Innenarchitekt:innen verwendet, aber nicht nur.

Projektentwickler:innen verwenden architektonische Renderings, um Grundrisse und die Innenausstattung zu planen und den Kund:innen eine visuelle Darstellung der zukünftigen Räume zu geben. Diese können sich vor dem Kauf ein besseres Bild davon machen, wie es wäre, diese Räume zu bewohnen. Immobilienmakler:innen können potenziellen Käufern helfen, sich eine bessere Vorstellung von der Einrichtung eines Hauses oder einer Wohnung zu machen.

Durch die Einbeziehung von Einrichtungs­gegenständen können Innenraum-Renderings einen einfachen Grundriss in eine ansprechende 3D-Darstellung verwandeln, die die Bedingungen des täglichen Wohnens, Arbeitens oder der Freizeitgestaltung genau wiedergibt.

3. Renderings aus der Vogelperspektive

Renderings aus der Vogelperspektive bieten einen Gesamtüberblick über den Planungsstandort. Sie zeigen die umgebende Landschaft und Stadtstruktur, die Position des geplanten Gebäudes sowie die Beziehung zwischen dem Baukörper und seiner Umgebung.

Luftbild- und Standortdarstellungen bieten zahlreiche Vorteile: So unterstützen Sie beispielsweise die Planenden bei der Erkennung und Lösung von Problemen noch vor Baubeginn. Ein Rendering aus der Vogelperspektive ermöglicht allen Projektbeteiligen ein besseres Verständnis der Landschaft und der angrenzenden Strukturen.

Einen Standort aus der Luft zu betrachten, kann Architekt:innen und Stadtplaner:innen bei der Wahl der am besten geeigneten Ausrichtung eines Gebäudes helfen. Das Verständnis des Kontextes durch Luftbilddarstellungen ist von entscheidender Bedeutung, da es Planende dabei unterstützt, die umliegenden Gebäude, Landschaftsmerkmale und andere Elemente zu verstehen, die den Entwurf beeinflussen.

Um mehr über Renderings aus der Vogelperspektive zu erfahren, klicken Sie hier: A Comprehensive Guide to 3D Architectural Aerial Rendering for Architects and Real Estate Developers (🇬🇧)

Nachhaltige Architektur und ökologische Ansätze können in den oben beschriebenen Rendering-Arten verwendet werden, um nachhaltige urbane Verbindungen, Materialien, Energieeffizienz, grüne Architektur und Landschaftsarchitektur zu visualisieren. Sie helfen Architekt:innen dabei, eine Jury oder Laien von den positiven Auswirkungen ihres Entwurfskonzepts zu überzeugen.

Nachhaltiges Bauen und ökologische Ansätze in der Architektur­­visualisierung

Ökologische Lösungen wie Regenwasser­sammelsysteme, umweltfreundliche Mobilitätsangebote, Photovoltaik-Anlagen, begrünte Dächer und energieeffiziente Baumaterialien können durch architektonische Renderings veranschaulicht werden. Dies betrifft sowohl die nachhaltige Stadtplanung, die Architektur als auch die Landschaftsarchitektur.

a) Stadtplanerische Visualisierungen von nachhaltigen Konzepten im urbanen Kontext

Renderings von nachhaltigen Mobilitäts- und Infrastrukturkonzepten sind visuelle Darstellungen, die eine klimafreundliche Stadtentwicklung und Verkehrssysteme wie zum Beispiel Fuß- und Radwegnetze veranschaulichen.

Außen-, Luftbild- und Standort-Renderings tragen dazu bei, komplexe Ideen und Konzepte einem breiteren Publikum effektiv zu vermitteln. Sie verbessern das Verständnis für nachhaltige Architektur sowie ökologische Ansätze und erleichtern die Planung nachhaltiger, lebenswerter Städte.

b) Renderings nachhaltiger Architektur: Strukturen, Materialien, Details

Klimafreundliche Architektur ist ein Entwurfsansatz, um Gebäude zu errichten, die umweltfreundlich und ressourceneffizient sind.

Die Verwendung von Renderings zur Veranschaulichung nachhaltiger Architektur kann dazu beitragen, die ökologischen Aspekte eines Projekts hervorzuheben und so eine effizientere und klimafreundlichere Gebäudeplanung zu ermöglichen. Dies kann durch Renderings von Außen- und Innenräumen sowie durch Visualisierungen aus der Vogelperspektive erreicht werden.

c) Renderings nachhaltiger Landschaftsarchitektur und öffentlicher Grünflächen

Renderings von nachhaltiger Landschaftsarchitektur und öffentlicher Grünräume sind visuelle Darstellungen von Entwurfselementen im Außenraum.

Sie können verwendet werden, um die Vorteile von klimafreundlichen Lösungen zu verdeutlichen: u. a. Kostensenkung durch reduzierten Pflegeaufwand, Verbesserung der Bodengesundheit und des Mikroklimas. Damit tragen diese Renderings letztendlich dazu bei, den Wert der Liegenschaft langfristig zu steigern.

Mehr zu diesem Thema finden Sie hier: Do Architectural Renderings Help With Ecological Impact? (🇬🇧)

Fazit

Professionelle Renderings leisten einen wichtigen Beitrag zur Projektpräsentation. Je nach Kommunikationsziel können Architekt:innen unterschiedliche Visualisierungsarten nutzen:

Außen-Renderings, die das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes zeigen; Innenraum-Renderings, die Einblicke in die Gestaltung der Innenräume bieten; und Visualisierungen aus der Vogelperspektive, die einen umfassenden Überblick über ein Projekt im Kontext seiner Umgebung zeigen.

Darüber hinaus ermöglicht die Integration von ökologischen und nachhaltigen Ansätzen in Architekturvisualisierungen, der wachsenden Bedeutung von klimafreundlichen Aspekten in der Architektur gerecht zu werden. Architekt:innen und Planende haben so die Möglichkeit, nicht nur die Ästhetik und Funktionalität eines Entwurfs zu vermitteln, sondern auch seinen positiven Einfluss auf die Umwelt.

Dieser Beitrag ist der zweite Teil einer Artikelserie über die Architekturkommunikation und Architektur-Storytelling durch professionelle 3D-Visualisierungen. Den ersten Teil finden Sie hier, der dritte Teil folgt in Kürze. Folgen Sie uns auch auf Social Media oder abonnnieren Sie unseren Newsletter (👇🏻), um rechtzeitig darüber informiert zu werden.

Wenn Sie sich für zeitgemäße Projektpräsentationstechniken durch narrative Architekturvisualisierung interessieren, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie: How to Use Architectural Storytelling Visualization (🇬🇧). Oder kontaktieren Sie RNDR unverbindlich per E-Mail, wenn Sie hochwertige Renderings für eines Ihrer Projekte benötigen.

Über die Autorin

Malgorzata Widaj ist Gründerin und Inhaberin des 3D-Ateliers RNDR mit Sitz in Warschau. RNDR unterstützt internationale Unternehmen wie ARUP, Sweco, Foster + Partners, aber auch Planungsbüros in Deutschland wie Pott Architekten, Sterling Presser, kübertlandschaftsarchitektur, studio grüngrau und andere.

Diese Planungsbüros setzen Architekturvisualisierung ein, um ihre visuelle Kommunikation durch Storytelling-3D-Bilder zu verbessern, ihre Entwürfe in Wettbewerben zu präsentieren und um die eigene Medienpräsenz durch eindrucksvolle Renderings zu erhöhen.

Website: renderart.eu

Instagram: @render_art_atelier

LinkedIn: @renderart

Pinterest: @renderartatelier

