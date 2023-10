3D-Architektur-Renderings: Outsourcing an den richtigen Partner

Gesponserter Beitrag von RNDR

Das Outsourcing von 3D-Rendering-Dienstleistungen kann viele Vorteile mit sich bringen, wie z. B. Zugang zu den neuesten Tools und Technologien, Arbeitserleichterung für das eigene Büro, Kosteneinsparungen und eine garantierte Qualität.

Die Auswahl eines erfahrenen und zuverlässigen Partners, der über die erforderliche technische Kompetenz und gute Kommunikationsfähigkeiten verfügt, aber auch die Werte Ihres Unternehmens teilt, ist für ein erfolgreiches Rendering-Outsourcing unerlässlich.

Architektonische und technische Kompetenz, Kreativität, aber auch Kommunikationsfähigkeit und professionelles Management sind wesentliche Elemente, die bei der Auswahl eines 3D-Rendering-Dienstleisters berücksichtigt werden müssen. Alle diese Eigenschaften sind wichtig, denn wenn eine davon fehlt, können der gesamte Prozess und die endgültigen 3D-Renderings gefährdet sein.

3D-Rendering-Dienstleistungen an externe Dienstleister zu vergeben kann sowohl zum Erfolg als auch zum Misserfolg führen. Aus diesem Grund muss die Wahl sorgfältig getroffen werden. Lassen Sie uns einen Blick auf einige Punkte werfen, die Sie bei der Auswahl eines zuverlässigen Rendering-Partners für Ihre Architekturprojekte berücksichtigen sollten.

1. Architektonische und technische Kompetenz

Durch die Auslagerung von 3D-Rendering-Dienstleistungen an Expert:innen mit technischem Fachwissen erhalten Architekturbüros Zugang zu den neuesten Tools, Technologien und Arbeitsweisen, die eine qualitativ hochwertige Arbeit garantieren.

Bei der Beurteilung der Qualität eines 3D-Rendering-Dienstes ist es ratsam, dessen architektonische Expertise zu überprüfen und festzustellen, ob die involvierten 3D-Künstler über einen architektonischen Hintergrund verfügen.

RNDR beschäftigt nur 3D-Künstler mit einem Abschluss in Architektur oder Landschaftsarchitektur. Vor der Gründung von RNDR habe ich selbst mehrere Jahre für Planungsbüros in Deutschland gearbeitet. Mir sind die HOAI und ihre Leistungsphasen gut bekannt, darum kann ich Architekturprojekte und deren Anforderungen besser verstehen als ohne dieses Hintergrundwissen. Wir beschäftigen nicht “irgendwelche” 3D-Grafiker:innen, sondern ein sorgfältig ausgewähltes Team von Spezialist:innen, die die Bedeutung der Projekte unsere Kund:innen verstehen und mit den architektonischen Prozessen vertraut sind.

2. Kommunikation, Kooperation und Management

Kommunikation und Zusammenarbeit sind für ein erfolgreiches Rendering-Outsourcing unerlässlich, da sie den Projektablauf erleichtern, die Genauigkeit und rechtzeitige Fertigstellung der Aufgaben garantieren und einen effizienten Kommunikationsprozess zwischen dem 3D-Team und dem Architekturbüro schaffen.

Bei RNDR gibt es – trotz der geringen Größe unseres Studios – einen verantwortlichen Project Manager für jedes Projekt. So können sich die 3D-Künstler:innen auf die Kreation konzentrieren, während sich die verantwortliche Person um das Management und die Kommunikation kümmert. Entscheidend ist dabei unsere Erfahrung mit den Projektphasen in Deutschland. Denn die Kenntnis der Leistungsphasen 1 bis 9, der Arbeitsabläufe in deutschen Planungsbüros und der Kommunikationskultur macht die Projekte für beide Seiten wesentlich reibungsloser.

Klare Kommunikation und Führung sind ein wichtiger Bestandteil unseres 3D-Studios. Die Struktur ist so klar und einfach wie möglich, damit Sie sich auf Ihre architektonischen Aufgaben und Arbeiten konzentrieren können:

Schritt eins: Angebot und Zusendung der ersten Materialien.

Zweiter Schritt: Einstellung der Kameras bzw. der gewünschten Perspektiven und Durchführung von zwei Entwurfsrunden.

Und schließlich: die Bereitstellung der fertigen Renderings

Wir können Ihnen einen vollständig maßgeschneiderten Prozess anbieten, der zu Ihrem bürointernen Workflow passt. Sprechen Sie uns gerne darauf an!

Bei RNDR gibt es für jeden Schritt eine Checkliste und ein Handbuch, so dass Sie genau wissen, in welcher Phase Sie sich befinden und was von Ihnen erwartet wird.

Sie können Ihren Arbeitsablauf und die Zeit, die Sie für Feedback benötigen, leicht planen, da wir zu Beginn unserer Zusammenarbeit einen Zeitplan für Ihr Projekt festlegen, um die Anzahl der gemeinsamen Abstimmungen zu definieren und zu minimieren.

Jeder Schritt wird so geplant, dass der Endtermin strikt eingehalten wird, aber wir sind flexibel, wenn es um Teiltermine oder unvorhergesehene Situationen geht.

Diese Prozesse ermöglichen uns und unseren Kunden einen nachhaltigen Workflow und die bestmögliche Qualität der 3D-Renderings innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens.

Erfahren Sie mehr über architektonische Renderings und die Bedeutung eines gut ausgearbeiteten Handbuchs für Wettbewerbs-Renderings: “Architectural Renderings and the Importance of a Well-Crafted Competition Rendering Manual” (🇬🇧)

3. Kreativität, Storytelling und künstlerische Note

Dies ist der letzte Punkt, da er ohne die beiden vorherigen nicht möglich wäre. Egal wie talentiert ein Studio ist: Wenn es nicht in der Lage ist, Termine einzuhalten, Prozesse zu managen oder ein umfassendes architektonisches Verständnis für Ihr Projekt zu entwickeln, wird es Ihre Projektpräsentation gefährden.

Darüber hinaus sind wir uns bewusst, dass mit den heutigen Technologien wie Lumion, Twinmotion und neuerdings auch KI-Software durchschnittliche 3D-Renderings nicht mehr ausreichen. Sie sind für die interne Arbeit ausreichend und unterstützen den architektonischen Entwurfsprozess.

Aber für spezielle Aufgaben wie Wettbewerbe, Vergabeverfahren oder Präsentationen vor Fachfremden oder der Öffentlichkeit müssen 3D-Renderings nicht nur von hoher Qualität sein, sondern sich auch von anderen Visualisierungen abheben.

Gerade in der heutigen Zeit müssen Architekturvisualisierungen auf den ersten Blick überzeugen. Wählen Sie daher Ihren 3D-Rendering-Partner sorgfältig aus.

Bei RNDR legen wir bei jedem Auftrag großen Wert auf Kreativität, Storytelling und einen künstlerischen Touch. Auf diese Weise schaffen wir Renderings, die sich von der Konkurrenz abheben und für das Publikum und alle am Prozess beteiligten Parteien attraktiver sind.

Mehr über unseren Ansatz erfahren Sie hier: How Can Your Architecture Competition Presentation Level Up? (🇬🇧) Der Artikel bezieht sich auf Wettbewerbe, wir arbeiten aber bei jedem Projekt mit der gleichen Methode.

Professionelles Vorgehen und Prozess

Ein professionelles Vorgehen und Prozess sind für Outsourcing-Projekte unerlässlich, da sie das Team-Management verbessern, einen transparenten Entwicklungsprozess gewährleisten und die Effizienz steigern können.

Bei der Auswahl eines geeigneten Partners für die Auslagerung von Architektur-Rendering-Dienstleistungen ist es wichtig, dessen technische Kompetenz, Kreativität und Innovation, Kommunikation und Zusammenarbeit sowie alle anderen relevanten Faktoren zu bewerten.

Wenn Sie sich fragen, ob Sie mit dem Outsourcing beginnen sollen, dann ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie: Why Start Outsourcing Architectural Visualization? (🇬🇧)

Möchten Sie Ihre Projektpräsentation auf das nächste Level heben?

Externe Dienstleister für 3D-Architektur­visualisierungen können Architektur­präsentationen verbessern, die Kommunikation mit Kund:innen optimieren und Ihnen helfen, bessere Ergebnisse bei neuen Projekten, Wettbewerben und Ausschreibungen zu erzielen.

Unsere erfahrenen Expert:innen können aussagekräftige, inspirierende und präzise Renderings erstellen, die nicht nur Ihren Auftraggeber:innen helfen, Ihr Architekturprojekt zu verstehen, sondern auch die Präsentation Ihrer Projekte auf das nächste Level heben.

Wir sorgen dafür, dass sich Ihre Projekte von der Masse abheben und bei Kunden und Wettbewerbsjurys einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Wenn Sie sich immer noch fragen, ob Sie externe Unterstützung benötigen, finden Sie hier die entsprechenden Artikel: When Should an Architectural Firm Start Using 3D Rendering Outsourcing? (🇬🇧)

Fazit: Warum 3D-Architektur-Renderings für die Kommunikation von Architektur wichtig sind

Mit Hilfe von Architektur-Renderings können Architekt:innen potenziellen Kund:innen ihre Entwurfsideen vermitteln und ihnen eine genaue visuelle Vorstellung des Projekts geben, noch bevor mit dem Bau begonnen wird. Sie sind ein unschätzbar wichtiges Werkzeug für Planende, da sie eine realistische Vorschau auf das endgültige Projekt bieten. Planende und Bauherrschaft können sich so schnell und einfach auf Entwürfe einigen und sie verfeinern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 3D-Renderings eine entscheidende Rolle im architektonischen Entwurfsprozess spielen, da sie die Kommunikation verbessern, die Zusammenarbeit fördern und Missverständnisse minimieren.

Durch die Verwendung verschiedener Rendering-Arten, wie z.B. Außen– und Innen–Renderings sowie Renderings aus der Vogelperspektive, die Einbeziehung von nachhaltiger Architektur und ökologischen Ansätzen können Planende ihre Entwurfsabsichten effektiv kommunizieren und bessere Ergebnisse erzielen.

Das Outsourcing von Rendering-Dienstleistungen an den richtigen Partner ist unerlässlich, um technische Kompetenz, Kreativität, Innovation, Kommunikation und Zusammenarbeit zu gewährleisten. Mit dem richtigen Ansatz und Prozess können Architekt:innen die Präsentation ihrer Projekte auf ein neues Level bringen.

Lassen Sie sich von uns helfen, Ihr Architekturprojekt in ansprechende Visualisierungen umzusetzen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!

Dieser Beitrag ist der dritte Teil einer Artikelserie über die Architekturkommunikation und Architektur-Storytelling durch professionelle 3D-Visualisierungen. Den ersten Teil finden Sie hier, den zweiten Teil über die verschiedenen Arten von Architekturvisualsierungen können Sie hier lesen.

Über die Autorin

Malgorzata Widaj ist Gründerin und Inhaberin des 3D-Ateliers RNDR mit Sitz in Warschau. RNDR unterstützt internationale Unternehmen wie ARUP, Sweco, Foster + Partners, aber auch Planungsbüros in Deutschland wie Pott Architekten, Sterling Presser, kübertlandschaftsarchitektur, studio grüngrau und andere.

Diese Planungsbüros setzen Architekturvisualisierung ein, um ihre visuelle Kommunikation durch Storytelling-3D-Bilder zu verbessern, ihre Entwürfe in Wettbewerben zu präsentieren und um die eigene Medienpräsenz durch eindrucksvolle Renderings zu erhöhen.

Website: renderart.eu

Instagram: @render_art_atelier

LinkedIn: @renderart

Pinterest: @renderartatelier

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »