Das Nachwuchsnetzwerk nexture+ hat eine Online-Umfrage gestartet. Sie richtet sich an junge Planende in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung.

Ziel der Umfrage ist es, mehr Transparenz in Bezug auf Gehälter, Zufriedenheit und Zukunftspläne zu schaffen.

“Über Geld spricht man nicht!? Schade!”

Ein offener Dialog über Gehälter und Arbeitsbedingungen ist wichtig, sind die ehrenamtlichen Aktivist:innen überzeugt: “Über Geld spricht man nicht!? Schade! Denn ohne einen Vergleich und ein Netzwerk ist es gar nicht so einfach, sich bei dem Berufseinstieg zu orientieren oder den eigenen Marktwert zu kennen.”

nexture+ weist darauf hin, dass eine mangelnde Kenntnis des eigenen Marktwerts oft dazu führt, dass junge Planende sich unter ihrem Wert verkaufen, was negative Auswirkungen auf ihre Zufriedenheit haben kann.

Klarheit in die Arbeitswelt der jungen Planenden bringen

nexture+ möchte mit dieser Umfrage mehr Klarheit in die Arbeitswelt der jungen Planenden bringen. Die Umfrage soll dazu beitragen, dass Berufseinsteigende und Studierende selbstbewusster im Berufsleben auftreten können. Dabei werden Daten zu verschiedenen Aspekten wie Ausbildung, Arbeit, Gehalt, Zufriedenheit und Zukunftsplänen abgefragt. Die Beantwortung der Umfrage dauert maximal 20 Minuten, und alle Angaben werden anonym erfasst.

Link: nexture.plus/umfrage

Was ist eigentlich ein “Nachwuchsnetzwerk”? Über nexture+

nexture+ wurde als unabhängiges Netzwerk für junge Planende aus den Fachschaften verschiedener Hochschulstandorte gegründet. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, eine bundesweite Vernetzung zu fördern und die Perspektiven von Studierenden und Berufseinsteigenden zu vertreten. Sie bildet die Schnittstelle zwischen Berufspolitik, akademischer Lehre, beruflicher Praxis und dem Nachwuchs in der Branche. Zur Förderung der Vernetzung organisiert Nexture+ halbjährliche Treffen an wechselnden Orten und den Nachwuchsarchitekt:innentag, der 2022 in Berlin stattfand.

