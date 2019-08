IWW-Lehrgang in Würzburg: Personalmanagement im Planungsbüro

Das IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft GmbH veranstaltet im Oktober 2019 erstmalig den Lehrgang „Personalmanagement im Planungsbüro“.

Geleitet wird die zweitägige Veranstaltung von Katrin Klingberg (ST raum a. Landschaftsarchitektur, Berlin). Sie vermittelt das Wissen für ein zeitgemäßes Personalmanagement, das allen Bedürfnissen gerecht wird. Der Ansatz dabei: Aus der Praxis für die Praxis. Der Lehrgang verzichtet auf „Personalersprech“ und abgehobene Theorie.

Welche Lösungen funktionieren im Planungsbüro – und welche nicht?

Sechs der insgesamt acht Module werden von Katrin Klingberg durchgeführt. Sie lässt die Teilnehmer an ihren Erfahrungen aus 25 Berufsjahren in Planungsbüros teilhaben und weiss, welche Lösungen im Planungsbüro funktionieren und welche nicht.

Mein Part („Modul 06: Wo finde ich geeignetes Personal und wie gewinne ich es?“, Eric Sturm) findet am zweiten Vormittag statt. Wie in meinen Seminaren zur Personalgewinnung via Internet und Social Media kümmere ich mich um die Themen „Employer Branding“ und Recruiting mit Schwerpunkt auf die digitalen Medien. Die Programmpunkte dazu lauten:

So optimieren Sie das Potenzial Ihrer eigenen Website.

So nutzen Sie Jobbörsen und soziale Netzwerke treffsicher.

So funktioniert Employer Branding via XING und LinkedIn.

Kompakte Weiterbildung in Sachen „Mitarbeitergewinnung“, Employer Branding, Personalmanagement und Teambuilding

Wer sich also ausführlich und mit viel Praxisbezug zu den Themen „Mitarbeitergewinnung“, Employer Branding, Personalmanagement und Teambuilding weiterbilden möchte, sollte sich die Premiere unseres Lehrgangs vormerken. Oder besser: Gleich buchen :-)

IWW-Lehrgang „Personalmanagement im Planungsbüro“

Datum: 21. und 22. Oktober 2019 in Würzburg

Veranstalter: IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft GmbH

Veranstaltungsort: Vogel Convention Center, Würzburg

Weitere Informationen: personalmanagement-planungsbuero.de

Zur Startseite »