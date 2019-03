„Zeitgemäße Personalgewinnung für Planungsbüros“ – Employer Branding-Seminare jetzt auch in Nürnberg und München

Die Bayerische Architektenkammer veranstaltet im April 2019 in Nürnberg und im November 2019 in München das Seminar „Mitarbeiter finden via Website, Facebook & XING – Zeitgemäße Personalgewinnung für Planungsbüros“ mit Dipl.-Ing. Eric Sturm, Webdesigner, Blogger und Fachjournalist aus Berlin.

Mitarbeitergewinnung und „Employer Branding“ für Architekten

Das Seminar richtet sich an die Büroinhaber und Personalverantwortlichen von Planungsbüros, die sich mit den Themen „Mitarbeitergewinnung“ und „Employer Branding“ auseinandersetzen wollen – oder müssen :-)

Zielsetzung: Die Teilnehmer lernen, wie man soziale Netzwerke, Jobbörsen im Netz und die eigene Website optimal und kostengünstig für die Personalgewinnung einsetzt.

Weitere Informationen und die Seminar-Anmeldung finden Sie auf der Website der Bayerischen Architektenkammer:

