Ende Oktober 2022 fand in Berlin der erste Nachwuchsarchitekt:innentag statt. Veranstaltet wurde diese Premiere von der Bundesarchitektenkammer (BAK) und der Nachwuchsorganisation nexture+.

300 Studierende, Lehrende, Berufseinsteiger:innen sowie Kammer- und Praxisvertreter:innen aus Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Innenarchitektur und Architektur kamen zusammen, um über gute Lehre, den Übergang zwischen Studium und Berufs und über die Herausforderungen der Planer:innen in der aktuellen Zeit zu diskutieren.

Die Berufsbilder Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung sind nicht statisch, sondern sie wandeln sich angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen und langfristiger Trends. Diese äußeren Einflüsse bewirken auch Aufgabenverschiebungen bei den Hochschulen, den Studierenden, bei den Architektenkammern und in der Berufspraxis.

🎥 Update: Impressionen vom Nachwuchsarchitekt:innentages in Bild und Ton zeigt das Event-Video von WWS Film BERLIN, das BAK-Pressesprecherin Cathrin Urbanek auf LinkedIn veröffentlicht hat. » Zum Video auf LinkedIn

Der Nachwuchsarchitekt:innentag am 28.10.2022 ermöglichte einen ersten sorgfältigen Austausch, vormittags innerhalb der beteiligten Gruppen zur Frage: Was wünsche ich mir von den anderen für einen erfolgreichen Berufsweg? Am Nachmittag tauschten sich die Gruppen gezielt gemischt aus, ausgerichtet an sehr spezifischen Fragestellungen wie moderne Lehre, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Interdisziplinarität, Berufsalltag und Ehrenamt.

Gemeinsame Abschlusserklärung des Nachwuchsarchitekt:innentages

Im Plenum einigten sich 173 Studierende, 25 Lehrende, 59 Berufseinsteiger:innen und 53 Vertreter:innen aus Kammer und Praxis zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung (PDF auf bak.de) mit Appellen an Studierende, Hochschule, Berufseinsteiger:innen und Architektenkammern, um Nachwuchsthemen strukturell mehr Raum zu geben.

