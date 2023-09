Für Architektinnen und Architekten ergeben sich durch künstliche Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten für die eigene Arbeit. Es stellt sich aber auch die Frage: Wo soll ich anfangen?

Das neue Online-Seminar von Eric Sturm gibt einen Überblick für Planende und bringt etwas Licht in den KI-Dschungel (der täglich wächst!). Die Fortbildung wird seit Spätsommer 2023 von verschiedenen Architektenkammern angeboten.

Potentiale: Von der Bauherren-E-Mail bis zur Machbarkeitsstudie

Die Einsatzmöglichkeiten von KI in der Planung sind vielfältig. Sie reichen schon heute von einfachen, aber sehr nützlichen Textaufgaben wie dem Verfassen von E-Mails bis hin zur automatisierten Erstellung von Machbarkeitsstudien oder der Überwachung des Bauprozesses.

KI-generierte Bilder können buchstäblich in Sekunden visuelle Prototypen und 3D-Visualisierungen erzeugen. Damit lassen sich – gerade in frühen Planungsphasen –die eigenen Ideen und Konzepte in (auch für Laien) leicht verständliche Bilder verwandeln und für die interdisziplinäre Zusammenarbeit nutzen.

Auch bei den KI-Tools für konkrete Aufgaben beim Planen und Bauen tut sich schon einiges. Daten- und Standortanalysen, Machbarkeitsstudien und Grundrissvarianten sind nur einige Stichworte aus diesem Bereich.

Das Online-Seminar stellt Software-Beispiele für KI-unterstützte Prozesse entlang der HOAI-Leistungsphasen vor, die schon heute beim Planen und Bauen unterstützen. Alle genannten Tools finden die Teilnehmenden in der kommentierten Linkliste, die ihnen zum Download bereitgestellt wird.

KI im Architekturbüro: Die Inhalte des Online-Seminars

Einführung: KI explodiert gerade. Was bedeutet das für Planer:innen?

Text-zu-Text-Generatoren – ChatGPT & Co.

Text-zu-Bild-Generatoren – Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion etc.

Exkurs: Text-zu-Sprache und KI-Tools für Videos

Text-zu-Architektur-Generatoren? Was jetzt schon möglich ist.

Link-, Podcast- und Video-Tipps

Die nächsten Termine für das KI-Seminar

Stand heute (21.09.2023) steht das Seminar von Eric Sturm bei folgenden Kammern auf dem Programm:

Architektenkammer Niedersachsen, 04.10.2023

Architektenkammer Bremen / Ingenieurkammer Bremen: 13.10.2023

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen – in Planung für 2024, Termin noch offen

Architektenkammer Baden-Württemberg – angefragt

Bayerische Architektenkammer – angefragt

Architektenkammer Berlin – in Planung für 2024, Termin noch offen

Bayerische Bauakademie – verschiedene Termine für 2023 und 2024 in Planung

Sobald die Termine feststehen, werden wir sie in unserem Webinar-Kalender veröffentlichen. Abonnieren Sie auch unseren Newsletter (siehe unten 👇🏻), um rechtzeitig über neue Termine informiert zu werden.

Tipp: Wenn Sie das Thema “Künstliche Intelligenz” interessiert, fragen Sie einfach mal bei “Ihrer” Architektenkammer nach, welche Fortbildungsveranstaltungen dazu in Planung sind.

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »