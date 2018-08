Seminar „Mitarbeiter finden via Website, Facebook & XING“ am 12.09.2018 in Siegen

Die Ferien sind vorbei und die ersten Dienstreisen stehen vor der Tür! Nach der Sommerpause startet meine Seminar-Saison 2018/19 in Nordrhein-Westfalen. Am 12. September geht es nach Siegen: An der G-TEC Akademie halte ich mein Seminar zur effizienten Personalgewinnung via Internet und Social Media: „Mitarbeiter finden via Website, Facebook & XING“. Themen sind u. a.:

Der Umgang mit Arbeitgeber-Bewertungsplattformen ,

, kostengünstige Facebook-Anzeigen und – besonders wichtig:

und – besonders wichtig: Wie Sie die eigene Büro-Website für die Personalgewinnung optimal aufbereiten.

