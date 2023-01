Gesponserter Beitrag von netfiles

Heutige Bauprojekte stellen Planerinnen und Planer vor große Herausforderungen: Die Komplexität steigt, die zur Verfügung stehende Zeit sinkt. Um ein Projekt dennoch erfolgreich zu bewältigen, hilft ein effizientes Plan- und Projektmanagement.

Webbasierte Projekträume oder Datenräume wie netfiles optimieren diese dezentrale Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen Baubeteiligten – Architekten, Fachplanern, Bauherren, Behörden und ausführenden Unternehmen. Als hochsichere Cloud-Services benötigen sie keine Software-Installation auf dem Rechner. Ein moderner Browser genügt.

netfiles ermöglicht einen schnellen und sicheren Zugriff auf alle relevanten Projektdokumente (z. B. Pläne, Fotos, Protokolle, Office-Dokumente) an einem zentralen Ort. So können alle Projektbeteiligten jederzeit auf die aktuellste Version eines Dokumentes zugreifen. Und dieser Datenaustausch funktioniert firmenübergreifend und von jedem Endgerät aus.

Gut zu wissen: Seit über 20 Jahren ist die netfiles GmbH mit Sitz im bayerischen Burghausen einer der führenden Anbieter von virtuellen Projekträumen. Die netfiles-Server stehen ausschließlich in hochsicheren, zertifizierten Rechenzentren in Deutschland.

„netfiles hat uns geholfen die Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten zu optimieren und damit die zeitgerechte Fertigstellung von Planung und Ausführung sicherzustellen.“ Josef Hinterschwepfinger, Geschäftsführer Hinterschwepfinger Projekt GmbH

Die wichtigsten Funktionen des netfiles-Projektraums

Einfache Benutzeroberfläche : Keine lange Einarbeitung, keine Schulung erforderlich. Sie können sich anmelden und loslegen!

: Keine lange Einarbeitung, keine Schulung erforderlich. Sie können sich anmelden und loslegen! Bequemer Datentransfer : Große Dateien, die normalerweise für E-Mail nicht geeignet sind, können unproblematisch ausgetauscht werden.

: Große Dateien, die normalerweise für E-Mail nicht geeignet sind, können unproblematisch ausgetauscht werden. Automatische Versionierung von Plänen und Dokumenten: Sie sehen sofort, welches Dokument das aktuellste ist.

von Plänen und Dokumenten: Sie sehen sofort, welches Dokument das aktuellste ist. Weniger Klicks : Pläne können online im Projektraum angezeigt werden, Office-Dokumente lassen sich sogar direkt im Projektraum online bearbeiten.

: Pläne können online im Projektraum angezeigt werden, Office-Dokumente lassen sich sogar direkt im Projektraum online bearbeiten. Keine Änderungen mehr verpassen : Sie (oder Ihre Projektpartner) werden automatisch benachrichtigt, wenn eine aktualisierte Version eines Dokuments hochgeladen wurde.

: Sie (oder Ihre Projektpartner) werden automatisch benachrichtigt, wenn eine aktualisierte Version eines Dokuments hochgeladen wurde. Einfache Suchfunktionen: Auch in großen Projekten behalten Sie den Überblick dank der einfach bedienbaren und leistungsstarken Suchfunktion.

Warum ein Projektraum Ihr Projektmanagement verbessert

Digitale Projektakte und Dokumenten­management

In allen Projektphasen sammeln sich Dokumente an: Pläne, Besprechungsprotokolle, Verträge und vieles mehr. Dabei ist es wichtig, dass alle Projektbeteiligten immer den Überblick behalten und jederzeit auf die aktuellste Version eines Dokuments zugreifen können. netfiles stellt mit seinem bewährten Dokumentenmanagement-System alle Dokumente übersichtlich und einfach zugänglich zur Verfügung und ermöglicht so eine optimale Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten.

Planverwaltung / Planmanagement

netfiles vergibt automatisch eine neue Versionsnummer, wenn ein Plan geändert wird. Der Benutzer kann entweder nur den aktuellen Stand oder die gesamte Historie eines Plans einsehen. Alle Beteiligten werden automatisch informiert, wenn ein neuer Plan oder eine neue Version eines bestehenden Plans zur Verfügung steht. Mit dem integrierten Plan Viewer kann jeder Plan sofort online direkt im Projektraum eingesehen und mit älteren Versionen verglichen werden.

Detaillierte Zugriffsrechte auf Ordner und Dateien

Welche Projektbeteiligten welche Informationen sehen dürfen, können Sie mit netfiles sehr einfach festlegen. Vergeben Sie detaillierte Zugriffsrechte auf Ordner-Ebenen, einzelne Ordner oder einzelne Dokumente. Für eine einfachere Verwaltung und besseren Überblick der Zugriffsrechte können Projektbeteiligte in Gruppen zusammengefasst werden.

Sicherheit durch Zugriffsschutz und Verschlüsselung

Bei netfiles sind Ihre Daten vor Verlust und vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt. Dies wird durch umfangreiche Sicherheitsmechanismen wie Firewalls, Verschlüsselung, redundante Server und Speichersysteme sichergestellt. Darüber hinaus werden alle Daten in räumlich getrennten Rechenzentren täglich gesichert.

Testen Sie den netfiles – kostenlos und unverbindlich Sie können einen netfiles-Datenraum mit voller Funktionalität kostenlos und unverbindlich 14 Tage lang testen. → Jetzt kostenlos testen

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »