Das Zeichenprogramm diagrams.net (bisherige Bezeichnung: draw.io) ist ein quelloffenes Tool bzw. Open Source-Tool zum Erstellen von Zeichnungen, Skizzen, Diagrammen und Flowcharts.

Um diese Vektorgrafiken zu erstellen oder gemeinsam an einem Online-Whiteboard zu arbeiten, muss man sich nicht unbedingt Software kaufen oder installieren. Mit diagrams.net geht das auch direkt im Browser – kostenlos und ohne Anmeldung.

Speicherort für Zeichnungen festlegen

Gleich nach dem Aufruf der App-Website fragt das Tool, wo erstellte Diagramme gespeichert werden sollen. Die Zwischenstände oder fertigen Zeichnungen können auf Cloud-Speicherdiensten wie Google Drive, Microsoft OneDrive oder Dropbox gespeichert werden.

Auch in Trello oder lokal auf der Festplatte des eigenen Computers kann man eine diagrams.net-Grafik im XML-Format sichern.

Tipp: Wer eine diagrams.net-Zeichnung in Google Drive speichert, kann sie darüber auch mit anderen Bearbeiter:innen gemeinsam bearbeiten.

Zeichnungen und Diagramme in diagram.net erstellen

Nach dem Festlegen des Speicherorts kann eine neue Zeichnung erstellt oder eine bestehende geöffnet werden. Für neue Projekte bietet diagram.net diverse Vorlagen an, z. B. Organigramme, typische Flowcharts, Mindmaps etc. Sie lassen sich leicht anpassen und individualisieren.

Aber auch die Arbeit an einem „leeren Blatt“ geht leicht und intuitiv. Von links zieht man sich grafische Elemente (Rechtecke, Kreise, Ellipsen etc.) auf die Zeichnung, in der Mitte schiebt man sie in die richtige Position, ergänzt Text / Beschriftungen (Doppelklick auf ein Element) und kann Verbindungen erstellen (Klick auf den Rand eines Elements). Rechts am Bildschirmrand befinden sich die Einstellungsmöglichkeiten für Hintergrundfarben, Strichstärken und Schriftarten.

Bilder können – ähnlich wie bei den bekannten Online-Whiteboards Miro, Mural oder Conceptboard einfach per „Drag-and-Drop“ auf die Zeichenfläche gezogen werden. Ein Dialog fragt, ob das Bild in hoher oder reduzierter Auflösung eingefügt werden soll. Danach kann das Bild beliebig auf der Seite platziert, vergrößert oder verkleinert werden.

Tipp: Über das Menü „Extras“ > „Design“ lassen sich in diagram.net die Darstellungsmodi („Themes“) ändern. Wer hier „Skizze“ wählt, erhält eine aufgeräumte, reduzierte Benutzeroberfläche, die an Online Whiteboard-Tools wie Miro, Mural oder Conceptboard erinnert.

Dateien speichern oder als Grafiken exportieren

Wer die Zeichnungen außerhalb der Software nutzen möchte, nutzt die Exportfunktion: Der Export ist in Formate wie PDF, JPEG, PNG oder SVG möglich.

Ebenfalls möglich: die Freigabe über eine private URL sowie das „Einbetten“ des Diagramms / der Zeichnung auf einer Website (so ähnlich wie ein Youtube-Video) sowie in Drittanbieter-Tools, z. B. Trello oder Notion. Außerdem nochmal der Hinweis auf das gemeinsame Bearbeiten via Google Drive, siehe oben.

Link: diagrams.net (Website) oder app.diagrams.net (Zeichenprogramm)

