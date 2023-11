Die Architektenkammer Berlin veranstaltet in Kooperation mit der BAK “Ad-hoc-Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz” am 16. November 2023 ein Fokusgespräch zum Thema “Künstliche Intelligenz in Planungs- und Bauprozessen”.

Design mit KI, 3D-BIM-Modelle mit KI, KI in der Quartiersentwicklung

Das Online-Event – Teilnahme kostenlos, siehe unten – richtet sich laut AK Berlin an alle mit der Digitalisierung befassten Personen und Gremien. Ziel ist es, Erfahrungen, Potenziale und Aufgaben im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu diskutieren. Für die Veranstaltung wurden Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen eingeladen:

Lucia Loher, Programmiererin bei DeepMind for Google, eröffnet die Reihe der Kurzvorträge mit einer Einführung in die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (“Einführung in die KI: DeepInside – GoogleDeepMind”). Anschließend stellt Prof. Jacob van Rijs, Gründer und Partner von MVRDV, den Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) in Heilbronn vor und spricht über Design mit KI.

Gheyath Mohammed, BIM Manager bei Henning Larsen in Deutschland, spricht über die Programmierung von BIM-PlugIns mit KI. Thomas Bücheler von AirTeam aus Berlin zeigt, wie Drohnen-Scans zur Erstellung von 3D-BIM-Modellen mit KI genutzt werden können. Den Abschluss bildet ein Vortrag von Dr.-Ing. Stefan Höffken, Teamleiter Digitalisierung im Bereich Immobilienmanagement & Digitalisierung bei TXL, der die Rolle von KI in der Quartiersentwicklung am Beispiel von BerlinTXL beleuchtet.

Dialog: berufspolitische, sozialethische und ästhetische Fragen zum Arbeiten mit KI-Werkzeugen

Die Vorträge bieten Einblicke in aktuelle KI-Anwendungen in Architektur und Bauwesen und sind eine gute Basis für die anschließende Diskussion.

Auf dem Podium: Bianca Weber-Lewerenz, bwl-Engineering Ethik und KI human-led-ai, Prof. Dr. Thomas Wortmann, ICD Instit. Computing Design + Construction (Universität Stuttgart) und Jan Wolber, Institut für Technologie und Management im Baubetrieb des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

Publikumsfragen (via Chat) sind ausdrücklich erwünscht.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Teilnehmenden begrenzt (120). Wer interessiert ist an diesem spannenden Event, sollte sich schnell online anmelden.

