Bei der zwölften Online-Diskussion der Reihe „Sofa-Talk Baufachkommunikation“ geht es um die Bedeutung von und die Arbeit mit Inhalten, neudeutsch „Content“.

Welche Rolle spielt Content Marketing in Redaktionen, PR-Agenturen und Unternehmen der Baubranche? Und wie wird mit diesen Inhalten umgegangen? Welche Arbeitsprozesse, Software und Hilfsmittel haben sich für das Content Management bewährt?

Termin: 28.04.22, 16:00 Uhr live auf Zoom

Gäste:

Grit Wehling , Geschäftsführerin der Agentur Ansel & Möllers

, Geschäftsführerin der Agentur Ansel & Möllers Bianca Stecker , Marketingleitung & Webmaster im Verlag Schiele & Schön (die u. a. das Deutsche Ingenieurblatt herausgeben)

, Marketingleitung & Webmaster im Verlag Schiele & Schön (die u. a. das Deutsche Ingenieurblatt herausgeben) Andreas Gabriel, Leiter Public Relations/Social Media bei der Knauf Gips KG

Moderation: Tobias Nazemi und Eric Sturm

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer sich bereits für die Veranstaltung interessiert und vorr. daran teilnehmen wird, sehen Sie auf der Event-Seite auf LinkedIn.

Und hier der Zoom-Link für alle, die am 28.04.2022 live dabei sein wollen:

us02web.zoom.us/j/85266766176

Wichtig: Die Veranstaltung wird NICHT aufgezeichnet.

Worum geht es eigentlich beim „Content Management“?

Um diese Frage zu beantworten, sollte man erst mal einen Schritt zurückgehen: Was ist eigentlich „Content“? Darunter fallen alle digitalen Informationen, die z. B. für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit erforderlich sind: Sei es in der „rohen“ Form (einzelne Bilder, Textteile, Projekt- oder Produktdaten) oder in den verschiedenen, aus den Rohdaten raffinierten Formen, die dann u. a. im Content Marketing zum Einsatz kommen: Also z. B. Pressemeldungen, Social Media-Posts, Objektberichte, Image-Videos etc.

„Content Management“ umfasst alle Tätigkeiten mit den oben genannten Inhalten – sowie alle Tools, die bei der Arbeit mit diesen Inhalten zum Einsatz kommen. Software, die ganze Workflows des Content Managements abbildet, nennt man „Content Management Systeme“ (CMS). Am bekanntesten sind vermutlich die CMS zur Verwaltung und Veröffentlichung von Website-Inhalten. Mit dem CMS WordPress wird beispielsweise diese Website verwaltet.

In größeren Organisationen kommen neben einem System für das Web-Publishing in der Regel noch weitere CMS zum Einsatz, oft auch in Verbindung mit einem „Dokumenten-Management-System“ (DMS). Welche Tools das im Einzelnen sind, und wie diese Systeme zusammenspielen, ist höchst individuell und auf das jeweilige Unternehmen und die Veröffentlichungskanäle und zu veröffentlichenden Inhalte zugeschnitten.

Definition „Content Marketing“ Content-Marketing ist eine Marketing-Technik, die mit informierenden, beratenden und unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe ansprechen soll, um sie vom eigenen Unternehmen und seinem Leistungsangebot oder einer eigenen Marke zu überzeugen und sie als Kunden zu gewinnen oder zu halten. Die strategische Planung der Inhalts-Erstellung bezeichnet man als Content-Strategie. Die Verantwortung dafür liegt oft im Marketing, bei größeren Unternehmungen unter der Leitung eines Chief Content Officers. (Quelle: Wikipedia)

Über die Event-Reihe „Sofa-Talk Baufachkommunikation“

Anfang 2021 haben Tobias Nazemi (Brandrevier, Essen) und Eric Sturm (ericsturm.de, Berlin) die virtuelle Talkshow für die Architektur- und Baubranche gestartet. Zunächst auf Clubhouse, später auf Twitter Spaces, inzwischen auf Zoom. Der Zuspruch ist sehr gut, inzwischen nehmen zwischen 50 und 100 Interessierte an den Online-Events teil. Die bisherigen Themen und Gäste finden Sie weiter unten.

Übrigens: Unter dem Hashtag #STBFK berichten wir auf Twitter, LinkedIn oder Instagram über die Event-Reihe. Folgen bzw. abonnnieren Sie diese Hashtag, um über die nächsten Veranstaltungen frühzeitig informiert zu werden.

Bisherige Sofa-Talks Baufachkommunikation 🎧

#11 am 06.04.2022

Das Bauwende-Dilemma: Zwischen Bauboom und Bauscham

Gast: Daniel Fuhrhop

#10 am 03.03.2022

Wieviel Architektur­kompetenz braucht Architektur­kommunikation?

Gäste: May-Britt Frank-Grosse, Nadin Heinich, Pia A. Döll

#9 am 25.01.2022

Podcasts boomen – warum eigentlich?

Gäste: Kerstin Kuhnekath, Cathrin Urbanek, Marco Fehr

#9 am 16.12.2021

Rückblick 2021 / Ausblick 2022

Gäste: Felix Jansen, Natalie Bräuninger, Daniel Mund, Nina Gassauer, Katja Reich

#8 am 23.11.2021

Wertewandel im beruflichen Umgang: Was heute nicht mehr geht.

Gäste: Ann-Katrin Rieser, Frank Heinlein

#7 am 06.05.2021

Baufluencer:innen

Gäste: Katharina Benjamin, Dijane Slavic

#5 am 15.04.2021

Geschlechtergerechte Sprache in der Baufachkommunikation

Gäste: Luise Flade, Benedikt Kraft, Thorsten Schmidt, Karin Hartmann

#4 am 18.03.2021

Lead Management im Bauwesen

Gäste: Andi Hack, Carsten Lange, Christine van Ofen

#3 am 03.03.2021

Was taugen digitale Messen?

Gäste: Nina Gassauer, Klaus Füner

#2 am 18.02.2021

Einfamilienhausbau in Deutschland

Gäste: Ulrike Sengmüller

#1 am 04.02.2021

Premiere! Sofa-Talk Baufachpresse

Gäste: keine

