Keine Lust auf Weiterbildung? Wie schade. Denn die richtigen Seminare bieten weit mehr, als die bloße Lektüre von Fachliteratur je leisten könnte: Sie machen Freude und bringen Architekt*innen das entscheidende Stück weiter.

Seminare für Architekt*innen, die mehr wollen

Die Architektin Simone von Schönfeldt und die Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Katja Aue bieten Seminare an, die Dich als Architekt*in inspirieren und motivieren. Mit kreativen Lehr- und Lernmethoden wirst Du in Kleingruppen von den Dozent*innen optimal auf das berufliche Übermorgen vorbereitet.

Entdecke die inspirierenden Seminare von arbeiten übermorgen!

In vier Themenwelten findet jeder das für sich passende Seminar. Die Inhalte entwickeln wir kontinuierlich mit Blick auf Deine Fragestellungen im Architekturbüro weiter.

Überzeugend kommunizieren …

Angst vor der Präsentation oder vor der nächsten Planungsrunde? Wer kennt das nicht! Wäre es nicht schön, künftig gelassener in solche Situationen zu gehen? Unsere Kommunikationsexpertin Ulrike Schneider vermittelt Dir in ihren Seminaren, wie man mit Freude wirkungsvoll spricht, Gespräche zielführend steuert sowie Präsentationen gut vorbereitet.

Kreativer & effizienter arbeiten …

Werkzeugen für Kreativität und Effizienz erleichtern und verbessern Dein tägliches Arbeiten nachhaltig. Was würde Dir in beruflichen Situationen mehr Sicherheit geben? Zu wissen, wie Du erfolgreicher durch die 2. Runde von VgV-Verfahren kommst oder wie es mit der Haftung als Bauleiter aussieht? Willst Du von unserem Innovationsexperten Alexander Meister alles über Design Thinking lernen? Ob Permakultur-Planung mit Brigitte Reitter oder Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit Dr. Matthias Murawski … schau‘ Dir unseren Themenmix an und finde für Dich das Passende: arbeiten-uebermorgen.de/seminare-fuer-architekten

Projektleitung & Mitarbeiterführung …

Wie und wo findet man neue Mitarbeiter*innen? Eric Sturm, unser Experte für Online-Marketing und Employer Branding, weiß, wie das geht. Als Teamleiter trägst Du große Verantwortung. Willst Du Dich in diesem Bereich professionalisieren, dann hat unsere Expertin Katharina Harsch das richtige Seminar für Dich: die Teamleitungs-Toolbox. Gesundheitsmanagement ist ein Top-Thema für Architekturbüros: Dr. Katja Aue bietet Dir die passende Weiterbildung zum Einstieg in die Thematik an.

Architekturbüro übermorgen …

Du willst proaktiv notwendige Veränderungsprozesse im Architekturbüro anstoßen und durchführen – weißt aber nicht, wie das funktioniert? Dann besuch doch das Seminar „Agil arbeiten als Architekt*in.“

Gutes Marketing kann ein Wettbewerbsvorteil für Dich und Dein Büro sein – Katja Domschky erklärt Dir, was Du dafür tun musst. Interessiert Dich einen Website-Check oder Suchmaschinenoptimierung für Architekturbüros oder ist es an der Zeit, Dein Wissen zum Thema Markt- und Kundenanalyse zu erweitern? Dann verlier keine Zeit und buche eines unserer Early-Bird-Tickets: arbeiten-uebermorgen.de/seminare-fuer-architekten

arbeiten übermorgen vergibt für alle Seminare Teilnahmezertifikate

… diese sind in einigen Bundesländern von den Architektenkammern bereits anerkannt. Bitte sprich‘ uns an, ob Dein Lieblingsseminar in Deinem Bundesland schon dazugehört: mail@arbeiten-uebermorgen.de

Weitere Informationen und Buchung unter: arbeiten-uebermorgen.de

