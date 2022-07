In der Online-Event-Reihe „Sofa-Talk Baufachkommunikation“ beschäftigt sich die Ausgabe 14 mit den Startups der Baubranche.

Termin: Donnerstag, 04.08.2022, kostenlos und auf Zoom. Save the date!

Welche Startups gibt es in der Baubranche? Und wie geht es ihnen?

Die Baubranche gilt gemeinhin als konservativ und nicht sehr innovationsfreudig. Es dauert, bis sich Entwicklungen, die in anderen Branchen längst Standard sind, auch am Bau etablieren.

Doch in letzter Zeit tut sich etwas in der Bauwirtschaft. Insbesondere in den Bereichen IT, Kreislaufwirtschaft oder smarte Gebäudetechnik haben sich zahlreiche spannende Startups gegründet, die mit innovativen Ideen und unkonventionellen Ansätzen einiges in Bewegung bringen.

In der vierzehnten Folge des Sofa-Talk Baufachkommunikation wollen Tobias Nazemi und Eric Sturm einen Blick auf diese Startup-Szene werfen, einige Unternehmen vorstellen und mit den Gründer:innen darüber sprechen, ob es immer noch so schwierig ist, neue Ideen in der Baubranche zu etablieren.

Weitere Informationen zum Sofa-Talk Baufachkommunikation #14 finden Sie auf der LinkedIn-Seite von Brandrevier.

Über die Event-Reihe „Sofa-Talk Baufachkommunikation“

Anfang 2021 haben Tobias Nazemi (Brandrevier, Essen) und Eric Sturm (ericsturm.de, Berlin) die virtuelle Talkshow für die Architektur- und Baubranche gestartet. Zunächst auf Clubhouse, später auf Twitter Spaces, inzwischen auf Zoom. Der Zuspruch ist sehr gut, inzwischen nehmen zwischen 50 und 100 Interessierte an den Online-Events teil. Die bisherigen Themen und Gäste finden Sie weiter unten.

Übrigens: Unter dem Hashtag #STBFK wird auf Twitter, LinkedIn oder Instagram über die Event-Reihe berichtet oder neue Veranstaltungen angekündigt. Folgen bzw. abonnnieren Sie diesen Hashtag, um über die nächsten Veranstaltungen frühzeitig informiert zu werden.

Bisherige Sofa-Talks Baufachkommunikation 🎧

#13 am 09.06.2022 (live vom Baufluencer-Forum 2022)

Influencer am Bau – Selfie Kultur vs. Fachinformation

Gäste: Jessica Jörges, Christina Terstegen, Lisa-Maria Niehoff, Frank Seemann, Siggi Hoffmann

#12 am 28.04.22

Content Marketing / Content Management – Strategien und Best Practise

Gäste: Grit Wehling, Bianca Stecker, Andreas Gabriel

#11 am 06.04.2022

Das Bauwende-Dilemma: Zwischen Bauboom und Bauscham

Gast: Daniel Fuhrhop

#10 am 03.03.2022

Wieviel Architektur­kompetenz braucht Architektur­kommunikation?

Gäste: May-Britt Frank-Grosse, Nadin Heinich, Pia A. Döll

#9 am 25.01.2022

Podcasts boomen – warum eigentlich?

Gäste: Kerstin Kuhnekath, Cathrin Urbanek, Marco Fehr

#9 am 16.12.2021

Rückblick 2021 / Ausblick 2022

Gäste: Felix Jansen, Natalie Bräuninger, Daniel Mund, Nina Gassauer, Katja Reich

#8 am 23.11.2021

Wertewandel im beruflichen Umgang: Was heute nicht mehr geht.

Gäste: Ann-Katrin Rieser, Frank Heinlein

#7 am 06.05.2021

Baufluencer:innen

Gäste: Katharina Benjamin, Dijane Slavic

#5 am 15.04.2021

Geschlechtergerechte Sprache in der Baufachkommunikation

Gäste: Luise Flade, Benedikt Kraft, Thorsten Schmidt, Karin Hartmann

#4 am 18.03.2021

Lead Management im Bauwesen

Gäste: Andi Hack, Carsten Lange, Christine van Ofen

#3 am 03.03.2021

Was taugen digitale Messen?

Gäste: Nina Gassauer, Klaus Füner

#2 am 18.02.2021

Einfamilienhausbau in Deutschland

Gäste: Ulrike Sengmüller

#1 am 04.02.2021

Premiere! Sofa-Talk Baufachpresse

Gäste: keine

Weitere Informationen zu den ersten Sofa-Talks, „damals“ noch unter dem Namen „Sofa-Talk Baufachpresse“ und auf Clubhouse, finden Sie auf ericsturm.de/aktuelles.

