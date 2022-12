Es ist ein Buzzword, das uns auch in der Baufachkommunikation immer wieder über den Weg läuft: Performance-Marketing.

Klingt auf alle Fälle wichtig und wird von digital affinen Marketing-Leuten so selbstverständlich verwendet, dass alle, die es nicht kennen, sich kaum trauen, nachzufragen 😊

Was genau sich dahinter verbirgt, und vor allem: wie Performance Marketing in der Bau- und Architektur-Branche genutzt werden kann, wollen Tobias Nazemi und ich beim nächsten Sofa-Talk Baufachkommunikation am 06.12.2022 mit drei Expert:innen herausfinden.

Das ist die Gästeliste für den Sofa-Talk Nr. 17:

Susann Herbrich

Director Growth Consulting, Cremanski & Company, Berlin

Julian Schmidt

Gründer und Geschäftsführer der datenrausch, Dortmund

Lisa Böhm

Head Of Digital Marketing, Saint-Gobain Weber, Düsseldorf

Sofa-Talk: Link zum LinkedIn Audio-Event

Der Sofa-Talk Baufachkommunikation Nr. 17 findet wieder als LinkedIn Audio statt. Diesmal vormittags von 10:00 bis 11:00 Uhr.

Falls Sie noch kein LinkedIn-Account haben, müssten Sie sich eines anlegen, um bei dem Event dabei zu sein. Übrigens: Warum sich LinkedIn für Architekt:innen sonst noch lohnt, lesen Sie im aktuellen Gastbeitrag von Geske Houtrouw.

Weitere Informationen zum Event und am 06.12. den Link zum Zuhören finden Sie hier 👈🏻

Und wer sich vor dem Talk schon ein bisschen schlau machen will, wird z. B. auf Wikipedia fündig: Dem Eintrag zufolge werden beim Performance-Marketing Online-Marketing-Instrumente mit dem Ziel eingesetzt, „eine messbare Reaktion und/oder Transaktion mit dem Nutzer zu erzielen; es entspricht damit dem Direktmarketing in interaktiven Medien.“ Weiterlesen …

