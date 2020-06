QUARTIER – Fachmagazin für urbanen Wohnungsbau

Gesponserter Beitrag von QUARTIER

In Ausgabe 3.2020 von QUARTIER stellen die Autorinnen und Autoren spannende Forschungsprojekte und realisierte Wohnbauprojekte vor und geben hilfreiche Inputs zu technischen Aspekten im Wohnungsbau, wie beispielsweise zu folgenden Themen:

Energieeffiziente Aufstockung – Stadtentwicklung in ungenutztem Terrain

Mit aufgestockten Gebäuden der Wohnungsknappheit begegnen – das gelang mit der Sanierung eines ganzen Straßenzugs in Berlin und die Aufstockung eines Geschosses in Holzsystembauweise. Das Bauvorhaben zeigt, wie eine mieterfreundliche Sanierung gelingen kann und zugleich energieeffizientes Bauen durch Quartiervernetzung möglich ist.

Quartiersentwicklung – Soziale Mischung in Wohnanlagen

Soziale Mischung wird in neuen und bestehenden Wohnquartieren wieder zunehmend erwartet. Die Gesellschaft wird immer heterogener, der Zusammenhalt erscheint brüchiger. Dabei wäre es zu kurz gegriffen, die soziale Vielfalt nur an der Belegung der Wohnungen festzumachen. Vielmehr muss soziale Mischung in baulicher Vielfalt angelegt werden. Damit beschäftigt sich ein Forschungsprojekt von Zukunft Bau.

Gemeinschaftliches Wohnen in Hamburg – Wohnvielfalt im Quartier

Inmitten der HafenCity, direkt am gepflegten Grasbrookpark, hat BBK-3 einen international beachteten Wohnbau errichtet. Vom leistbaren Wohnraum, über eine individuelle Baugruppe und freifinanzierte Wohnungen bis hin zum Gemeinschaftsraum bündelt das Bauwerk alles, was eine lebendige Stadtgestaltung ausmacht.

Der skulpturale Baukörper ist ein klares Statement für ein soziales Miteinander und gegen das Luxuswohnen, für das die Hamburger HafenCity lange Zeit stand.

