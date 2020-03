Homeoffice und (trotzdem) gut essen: Mit Rezepten von Valentinas-Kochbuch.de – täglich frisch!

In eigener Sache / Werbung

Das Homeoffice für Architekten wird vielerorts in den nächsten Wochen Realität. Für die einen ist es vielleicht schon Gewohnheit, für die anderen ist es neu. Über kurz oder lang wird es aber allen irgendwann langweilig. Auch weil zuhause das kulinarische Angebot nicht immer perfekt ist. Was tun? Selber kochen!

Die Foodies von „Valentinas-Kochbuch.de“ stellen täglich ein Rezept vor

Um ein paar Anregungen zu bieten, stellen wir ab sofort jeden Tag hier auf Internet-fuer-Architekten.de das „Rezept des Tages“ vor. Natürlich mit einem professionellen Partner – dem Online-Magazin „Valentinas-Kochbuch.de“. Heute zum Beispiel:

Rezept von Domenico Caprioli: Risotto mit Erbsen, Ziegenkäse und Frühlingszwiebel Das Risotto mit Erbsen, Ziegenkäse und Frühlingszwiebel ist rasch in der Zubereitung und besticht durch seine Ausgewogenheit. Ein Wohlfühlgericht, wie es sich für ein Risotto "gehört". Julia … » Weiterlesen auf Valentinas-Kochbuch.de

Valentinas-Kochbuch.de ist ein Online-Magazin über Kochbücher. Es wurde 2007 als Blog von Katharina Höhnk gegründet Heute schreibt und kocht kundiges Team von 20 Rezensent*innen. Aus den getesteten Kochbüchern veröffentlicht „Valentinas“ jeweils eine Handvoll Original-Rezepte. Es sind inzwischen mehrere Tausend (!) Rezepte.

Mit dem kostenlosen Zeitpass Zugriff auf 4.000 Seiten

Das Online-Magazin ist in deutschsprachigen „Foodie-Kreisen“ gut bekannt. Charlotte Roche verewigte es vor ein paar Jahren sogar in einem ihrer Romane :-) Diverse große Medien wie die „taz am Wochenende“, Spiegel Online oder die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichteten. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über Valentinas: „Wer wissen will, ob ein Kochbuch etwas taugt, sollte sich hier einmal durch die gut geordneten Rezensionen klicken.“

Und ja, die Rezepte und andere Inhalte befinden sich hinter einer sog. „Paywall“, also nur für Zeitpass-Besitzer zu lesen. Aber jeder kann sich schnell mit einem kostenlosen Zeitpass (3 Tage Probelesen) Zugriff auf alle Inhalte des Online-Magazins – über 4.000 Seiten – verschaffen. Sonntäglicher Newsletter inklusive. Viel Spaß!

