Deutschland Anfang März 2020: Die Coronavirus-Krise greift um sich. Airlines dünnen ihren Flugplan aus, Messen werden abgesagt. Die ersten Unternehmen reduzieren die Dienstreisen ihrer Mitarbeiter. Weltweit operierende Tech-Konzerne wie Google oder Twitter haben einen beachtlichen Teil ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice beordert. Aus Sicherheitsgründen.

Aber wie ist das eigentlich bei Architekten und Ingenieuren?

Freiwillige Unternehmensentscheidung oder behördlich verfügte Quarantäne

Viele Angestellte, aber auch Büroinhaber*innen sind momentan verunsichert: Was passiert, wenn sie plötzlich in Quarantäne müssten und nicht mehr ins Büro kommen dürften? Würde man dann automatisch vom Homeoffice aus arbeiten müssen? Ist das dann unbezahlter Urlaub oder eher „krankgeschrieben“? Fragen über Fragen.

Wenn ich die Expertenmeinungen richtig verstehe (z. B. hier auf rbb24.de, tagesschau.de oder welt.de) ist wohl ein wichtiges Kritierium, ob ein Betrieb von sich aus schliesst, oder ob z. B. eine Behörde dies anordnet. Bei der behördlich veranlassten Schliessung können Unternehmen von der Behörde die Zahlung von Entschädigungen verlangen. Entscheidet ein Unternehmen, vorsorglich zu schliessen, müssen die Arbeitnehmer vom Unternehmen weiter bezahlt werden …

Übrigens: Laut rbb24.de (Link s. o.) gibt es auch Entschädigungsmöglichkeiten für Selbstständige und Freiberufler: „Sie erhalten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten Geld für ihren Verdienstausfall. Diese Entschädigung wird nach den letzten Jahreseinnahmen, die beim Finanzamt gemeldet wurden, berechnet.“ Gut zu wissen!

Risiken minimieren: Weniger Dienstreisen, Hygieneregeln einhalten, mehr Videokonferenzen

Schon aus eigenem Interesse sollten Unternehmen – also auch Architektur- und Ingenieurbüros – dafür sorgen, dass die Mitarbeiter möglichst sicher und unbeschadet von eventuellen gesundheitlichen Beeinträchtigungen ihrer Arbeit nachgehen können.

Dafür müssen "Schutzvorkehrungen" getroffen werden, wie Christine Haas im o. g. Beitrag auf welt.de schreibt: „Dazu gehört zum Beispiel das Hinweisen auf Hygieneregeln und das Bereitstellen von ausreichend Seife oder Desinfektionsmitteln.“ Unabhängig vom Coronavirus gelte die Pflicht, das Ansteckungsrisiko, etwa für eine normale Erkältung, zu minimieren.

Wie das konkret praktiziert werden kann, macht z. B. Werner Sobek vor. Alle Mitarbeiter des weltweit tätigen Planungsbüros erhielten heute eine Rundmail mit Informationen zum Umgang mit der aktuellen Situation. Darin heisst es u. a.:



„Generelle Maßnahmen, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommenden Wochen ergreifen sollten, umfassen u.a.:

– den möglichst weitgehenden Verzicht auf Dienstreisen

– das Vermeiden von großen Menschenansammlungen

– die Minimierung von Aufenthalten in Restaurants und Hotels Besprechungen mit externen Teilnehmern können angesichts der aktuellen Umstände in vielen Fällen auch per Telefon, Skype oder Videokonferenz abgewickelt werden – hierfür haben in der Regel alle Beteiligten Verständnis.“ Mitarbeiter-Informationsschreiben bei Werner Sobek, 03.03.2020

Auch in Sachen Schutzvorkehrungen nimmt man die Gefährdung durch das Coronavirus in Stuttgart-Degerloch sehr ernst: „Werner Sobek unterstützt diese Maßnahmen u.a. durch die Bereitstellung von zusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie durch eine Verkürzung der Reinigungszyklen“ heisst es weiter in dem Infoschreiben.

Homeoffice: Verbunden mit Kollegen, Fachplanern und Bauherren via Webcam?

„Wenn sich die Lage aber weiter zuspitzt und Mitarbeiter sich nicht mehr in den ÖPNV wagen, dann ist Homeoffice natürlich die gesündere Alternative.“ Christoph Lay, LAY InnenArchitekten, München

Also zurück zum Homeoffice: Wie kann das gehen? Um einen kleinen Einblick zu bekommen, ob das Arbeiten von Zuhause unter Architekten überhaupt schon Realität ist, habe ich heute morgen eine kleine Umfrage auf Twitter gestartet. Aufgrund der überschaubaren Teilnehmerzahl natürlich alles andere als repräsentativ, aber doch ein Stimmungstest. Immerhin zwei Drittel der Abstimmenden haben sich für die Antwort „Homeoffice ist bei uns … schon länger möglich“ entschieden. Ein Drittel wählten dagegen: „… ist bei uns undenkbar.“

Innenarchitekt Christoph Lay sagt: „Homeoffice wurde schon immer praktiziert, aber nicht wegen des Corona-Virus. Eher wenn die Kita ausfällt oder der Partner krank ist.“ Für den Münchner Planer und sein Team ist der persönliche Kontakt von großer Bedeutung. „Wenn sich die Lage aber weiter zuspitzt und Mitarbeiter sich nicht mehr in den ÖPNV wagen, dann ist Homeoffice natürlich die gesündere Alternative“ so Lay.

„Homeoffice ist bei uns grundsätzlich schon möglich. In manchen Phasen und für manche Positionen aber eher schlecht“ gibt Robert Rösch zu bedenken, u. a. die Büroleitung müsse im Büro stattfinden. Auch das mobile und dezentrale Arbeiten an BIM-Projekten über VPN (Virtual Private Network) bereitet mitunter noch Probleme: „Da sind die Daten noch nicht schnell und zuverlässig genug“ berichtet der Stuttgarter Architekt.

Mobiles Arbeiten für Architekten und Ingenieure: Welche Tools kommen in Frage?

Dass Skype ein einfach zu bedienendes und weit verbreitetes Tool ist, um schnell und bequem ein Bildschirmtelefonat oder Online-Meeting zu starten, dürfte allgemein bekannt sein. Nicht alle wissen dagegen, dass man in einem Skype-Telefonat auch den eigenen Bildschirm „teilen“ kann. Der virtuelle, gemeinsame Blick z. B. auf ein Plandetail ist oft sehr hilfreich, um aus der Ferne ein Problem zu lösen. Skype wird als Programm auf dem Rechner installiert, für Smartphone und Tablets gibt es entsprechende Apps.

„Skypen – klar, mit unseren Fachplanern und Projektsteuerern in Istanbul, Moskau und sonstwo.“ Robert Rösch, Neugebauer + Rösch Architekten, Stuttgart

Alternativen zu Skype gibt es reichlich, z. B. Google Hangouts, Teamviewer, GoToMeeting oder Zoom. Stichwort „Zoom“: Viele Planungsbüros, die regelmäßig Online-Meetings in kleinen Gruppen, aber auch mit vielen Teilnehmern und an verschiedenen Standorten durchführen, nutzen die Software des Anbieters aus San Jose, Kalifornien. Das Unternehmen bietet eine Cloud-basierte Software, die Videokonferenzen, Online-Besprechungen, Chat und mobile Zusammenarbeit kombiniert.

Gruppen-Chat und Online-Meetings, z. B. mit „Microsoft Teams“ bzw. „Office 365“

Wer Skype nicht nur gelegentlich, sondern als ständigen Teil der Projektarbeit nutzt, sollte sich „Microsoft Teams“ genauer anschauen. Die webbasierte Software umfasst u. a. ein professionelles Gruppen-Chat-System (vergleichbar mit Slack, Communote oder Yammer) sowie ein ausgefeiltes Video-Konferenz-Tool – es wurde bis vor Kurzem unter der Bezeichnung „Skype for Business“ vermarktet, nun ist es Teil von „Teams“.

„Microsoft Teams“ wiederum ist inzwischen Teil der Online-Software-Suite „Office 365“ und als solche unter Umständen bereits in vielen Planungsbüros im Einsatz. „Office 365“ wird – ähnlich wie viele Grafik- oder CAD-Programme auch – als Abo-Modell vertrieben, man zahlt also pro Nutzer und Monat. Allerdings gibt es auch eine kostenlose Basisversion. Gut zum Testen also. Installiert werden muss nichts, ein moderner Browser bzw. die jeweilige Smartphone- oder Tablet-App genügt.

Was gibt es noch? Welche Tools nutzen Sie für ortsunabhängiges Arbeiten?

Die genannten Tools sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem riesigen Angebot an ortsunabhängiger, webbasierter Software. Neben den oben beschriebenen Lösungen für Online-Meetings und Video-Konferenzen ist webbasierte Projektmanagement-Software ein wichtiger Baustein für das ortsunabhängige, gemeinsame Arbeiten.

Aber auch kleine Tools wie das Online-Whiteboard „Witeboard“, das wir Anfang des Jahres hier im Magazin vorgestellt hatten, können in manchen Situationen helfen, die dezentrale Zusammenarbeit zu verbessern. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Welche Lösungen kommen bei Ihnen zum Einsatz? Wie läuft in Ihrem Büro z. B. der Zugriff auf den Büro-Server via VPN? Wie wird gemeinsam an CAD-Dateien gearbeitet? Wo gibt es noch Probleme? Teilen Sie Ihre Einschätzungen und gerne auch Tipps für die Kollegen unten im Kommentarbereich. Vielen Dank – und kommen Sie gesund durch die nächsten Wochen!!

