Upgrade für das nächste Level der produktneutralen Ausschreibung

Mit den Heinze Ausschreibungstexten online haben Architekten und Planer Zugriff auf nahezu 50.000 produktneutrale Stammpositionen. Über die Schnittstelle zur AVA-Software bietet die Datenbank die perfekte Verknüpfung, um in der Ausschreibungsphase schnell und rechtssicher zu planen.

Keine Lust mehr auf die zeitintensive Ausschreibungsphase? Auf der Suche nach einer Online-Lösung, die den Büroalltag auf ein neues Level bringt? Dann sind die Heinze Ausschreibungstexte online ein verlässliches Tool, das nicht nur Zeit spart, sondern auch Rechtssicherheit bietet: Ein Upgrade, das sich lohnt!

So gelingt die Ausschreibung von Projekten in wenigen Schritten

Mit knapp 50.000 produktneutralen und VOB-gerechten Ausschreibungstexten online zu insgesamt 50 Gewerken bietet die Datenbank die perfekte Basis, um schnell, flexibel und VOB-gerecht auszuschreiben. Über die Verknüpfung zur Produktdatenbank www.heinze.de sind bei Bedarf mit einem Klick umfassende Produkt- und Herstellerinformationen aufgerufen.

Und so einfach geht´s: Stammtexte auswählen, in eine Sammelbox verschieben und entweder direkt downloaden (u.a. GAEB-XML, GAEB-90) oder über eine Schnittstelle in die eigene AVA übertragen.

Alle Vorteile für das Ausschreibungs-Upgrade auf einen Blick:

knapp 50.000 VOB-konforme und produktneutrale Texte für den Hochbau

integrierte Schnittstellen zu den führenden AVA-Programmen

Orientierungspreise und zugewiesene Kostengruppen nach DIN 276

komfortable Ausgabemöglichkeiten in u.a. GAEB-XML und GAEB-90

Weitere Informationen rund um die Heinze Ausschreibungstexte online gibt es online auf www.heinze-ausschreibungstexte.de

Gleich kostenlos testen und Demo-Lizenz anfordern! www.heinze-ausschreibungstexte.de

