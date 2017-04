Statistiken von Architekten-Websites zeigen: Seiten wie „Über uns“ oder „Team“ werden oft am häufigsten aufgerufen. Naheliegend, denn sowohl ein zukünftiger Bauherr, aber auch ein Job-Interessent möchte natürlich wissen, mit wem er / sie es da zu tun hat. Erfolgreiche Bauprojekte basieren immer auf einer guten, vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Menschen.

Es ist also wichtig, schon beim Erstkontakt – der häufig in digitaler Form auf der Website stattfindet – mit einer guten Präsentation der eigenen Person und ggf. den Mitarbeitern einen sympathischen Eindruck zu hinterlassen. Hier sieben Beispiele, wie das gelingen kann:

White Arkitekter, Stockholm: Auf allen Unterseiten der umfangreichen Rubrik „Om Oss“ (Über uns) sind die Mitarbeiter des Architekturbüros bei der Arbeit, in Besprechungen oder – mein persönlicher Favorit – beim Essen zu sehen. Ein sehr gutes Beispiel, wie man dem Betrachter ganz unaufdringlich eine stimmige „Bürokultur“ vermittelt.

WW+ Architekten, Luxemburg und Trier: Die freigestellten, schwarz-weißen Einzelbilder können bequem je nach Bedarf erstellt werden. Sympathisch (und sehr architekten-like): Wo noch ein Foto fehlt, wird vorübergehend ein Strichmännchen eingebaut.

TIPP: Planen Sie die Mitarbeiter-Fotos möglichst in Form von Einzelbildern, damit Sie auch im hektischen Büroalltag leicht neue Mitarbeiter hinzufügen können. Denn wenn nach der Einstellung eines neuen Kollegen erst der Fotograf anrücken muss, kann das teuer und aufwändig werden. Gruppenfotos können dagegen für die allgemeine Büropräsentation sehr gut geeignet sein (siehe Beispiel Karl + Probst), für die Präsentation der einzelnen Team-Mitglieder allerdings weniger: Ausgeschiedene Mitarbeiter „wegzuretuschieren“, ist meistens keine gute Idee.

Hoyos Architekten, München: Durch die matrix-artige Anordnung kann die Teamseite beliebig erweitert werden. Kommt ein neuer Mitarbeiter dazu, kann das sein Porträtfoto (vor einem weißen Hintergrund) ohne großen Aufwand gemacht und in die Seite eingefügt werden. Schönes Detail: Bei Mausberührung eines Foto-Rechtecks erscheint der Mitarbeitername, E-Mail-Adresse und die Telefonnummer.

Karl + Probst Architekten, München: Neben der Team-Übersichtsseite, auf dem verschiedene Gruppenbilder zu sehen sind, hat jeder Mitarbeiter eine eigene Unterseite. Die Fotos sind nicht zwangsläufig von einem professionellen Fotografen, wirken aber alle „echt“, sympathisch und glaubwürdig.

BIG Architects: Alle Mitarbeiter – von Gründer Bjarke Ingels bis zum Praktikanten – werden auf der Seite „Staff“ mit Name, Tätigkeitsfeld und Kontaktdaten aufgelistet. Übersichtlich und praktisch auch im Büroalltag für Projektpartner und Bauherren. Auf der Seite „About“ kann der Website-Besucher einen Blick in das Kopenhagener Büro werfen. Darüber hinaus werden hier die Bürogründer und -partner in großformatigen Bildern vorgestellt.

Foster and Partners, London: Schon in der „Diashow“ auf der Startseite macht das Großbüro deutlich, dass nicht nur die (ebenfalls meist großen) Projekte zählen, sondern auch die Arbeit an diesen Projekten. In verschiedenen, nicht „gestellt“ wirkenden Fotos werden Mitarbeiter des Büros bei der Teamarbeit gezeigt. Das die Arbeit im Büro und die Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielen, zeigt sich auch in der Rubrik „About us“: Hier werden nicht nur die Führungskräfte und Mitarbeiter vorgestellt bzw. aufgelistet, sondern auch viele Bilder aus dem Büroalltag gezeigt.

Online-Plattform Architizer: Zugegeben, diese Damen und Herren betreiben kein Architekturbüro, sondern eine der besten Architekturplattformen der Welt. Und da sie in der Online-Welt zuhause sind, fällt auch die Team-Darstellung etwas extravaganter aus: Jedes Porträt ist als sog. „Animated GIF“ hinterlegt. So werden für jede Person kleine Bewegungsabläufe auf die Team-Seite gezaubert. Ein dezenter, aber durchaus verblüffender Effekt.

Übrigens: Mit einem gelungenen Teamfoto kann man natürlich auch auf Facebook punkten. Ein schönes Beispiel, dass ich gerne in meinen Social Media-Seminaren zeige, ist die Firmenseite des Münchner Büros Ochs Schmidhuber. Statt des Hochglanzfotos eines Bauprojekts nimmt ein sympathisches Teamfoto den Kopf der Facebook-Seite ein:

