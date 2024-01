Online-Fortbildung für Architekt:innen im Januar 2024

Auch für den Monat Januar 2024 finden Sie in unserem Webinar-Kalender spannende Online-Events für Architektinnen und Architekten.



Vertiefen Sie Ihr Wissen in Bereichen wie Nachtragsmanagement am Bau, Mieterstrom im Bestand und den neuesten Entwicklungen beim Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024. Bleiben Sie auf dem Laufenden über wichtige Branchenthemen und nutzen Sie die Chance zum fachlichen Austausch. Viel Spaß und Erfolg!

Ein Schwerpunkt ist z. B. das Nachtragsmanagement im Bauwesen, ein wesentlicher Aspekt für die erfolgreiche Abwicklung von Bauprojekten. Das Online-Seminar vermittelt fundiertes Wissen zu rechtlichen Grundlagen und praktischen Anwendungen.

Das Thema Mieterstrom im Bestand steht ebenfalls auf dem Programm: Hier erhalten Sie umfassende Informationen zu gebäudetechnischen, baukonstruktiven und rechtlichen Anforderungen sowie zu aktuellen Fördermöglichkeiten. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung nachhaltiger Energiekonzepte in der Architektur ist dieses Thema von besonderer Relevanz.

Auch ein wichtiges Thema ist das aktualisierte Gebäudeenergiegesetz (GEG). Die Schwerpunkte Energieberatung und Anlagentechnik werden in zwei eigenen Sessions behandelt. In diesen Schulungen erhalten Sie Einblicke in rechnerische Nachweise, den Einsatz erneuerbarer Energien sowie die Anforderungen an Heizungsanlagen in Bestands- und Neubauten.

Neben diesen Seminarthemen erwarten Sie weitere interessante Veranstaltungen wie die Informationsveranstaltung zum Hamburger Klimaschutzgesetz, diverse Seminare zu künstlicher Intelligenz im Planungsbüro oder ein Vortrag zu den Wechselwirkungen zwischen urbanen und ländlichen Räumen.

Los geht’s: Auf internet-fuer-architekten.de/webinare finden Sie diese und weitere Online-Veranstaltungen, um Ihr Wissen zu erweitern, sich mit Fachkollegen auszutauschen und neue Impulse für Ihre berufliche Praxis zu erhalten.

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »