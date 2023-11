Neuronale Netzwerke eröffnen radikal neue Wege, Bilder zu erschaffen. Aus kurzen textlichen Beschreibungen (den sog. Prompts) generieren Machine-Learning-Algorithmen in KI-Tools wie Midjourney oder Stable Diffusion Bildwelten, die vertraut und fremdartig zugleich wirken.

Das Buch “Hey Computer!” stellt diesen bislang unbekannten Ansatz zur Darstellung von Architektur vor und lotet seine Grenzen aus.

Der in Berlin tätige Grafikdesigner Floyd E. Schulze (u. a. Creative Director der Verlage JOVIS und Birkhäuser) benutzt die sich rasant entwickelnde Technologie, um Ikonen der Architektur, bekannte Landmarks und Infrastrukturen neu zu gestalten, zu verfremden oder mit Werken anderer zu kombinieren.

Das Buch zeigt sehenswerte “Neuinterpretationen” und Blends bekannter Gebäude von weltberühmten Architekt:innen, darunter Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Tadao Ando, Frei Otto, Frank Gehry, Zaha Hadid oder Rem Koolhaas.

“Hey Computer! ist das erste Buch, das sich aus künstlerischer Perspektive mit KI-generierten Architekturdarstellungen beschäftigt.” (JOVIS)

Die Lektüre dieses fantastischen Bilderbuchs – der Textanteil ist relativ gering, dafür aber ebenso hochwertig, siehe unten – bleibt stets überraschend, unterhaltsam und eröffnet tatsächlich einen neuen Blick auf scheinbar vertraute Strukturen und Formen.

In einem begleitenden Essay nähert sich Prof. Dr. Georg Vrachliotis (TU Delft, Professor Theory of Architecture and Digital Culture – Department of Architecture) dem Thema auf theoretischer Ebene.

Weitere Informationen, Online-Bestellung (print oder E-Book) sowie einen “Blick ins Buch” finden Sie auf der Website des JOVIS-Verlags.

Floyd Erol Schulze

Hey Computer!

Icons of Architecture, Rebuilt by AI

JOVIS 2023

ISBN 978-3-98612-048-1

