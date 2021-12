Erholsame Feiertage und ein spannendes neues Jahr 2022! 🚀

Liebe Leserinnen und Leser von „Internet fĂŒr Architekten“,

ein intensives Jahr geht zu Ende. Ich wĂŒnsche Ihnen eine entspannte Zeit mit fröhlichen Feiertagen und einen guten Start ins neue Jahr. Lassen Sie es sich gutgehen!

Und falls Sie zwischendurch Sehnsucht nach Themen wie Architekturkommunikation oder der Digitalisierung fĂŒr ArchitekturbĂŒros haben, stöbern Sie einfach mal hier durch die Fachartikel 😊.

Auch unser Webinar-Kalender ist fĂŒr 2022 schon ganz ordentlich gefĂŒllt. Vielleicht ist „zwischen den Jahren“ ja bei Ihnen die perfekte Zeit, die Fortbildung zu wichtigen Themen zu planen. In unserem Kalender finden Sie dazu spannende Online-Veranstaltungen.

„Audio“ als eines der Schwerpunkt-Themen fĂŒr 2022

Auch 2022 wird uns wieder neue Themen im Bereich Kommunikation, Social Media und Internet bringen, darauf freue ich mich. Bei mir persönlich steht fĂŒr das nĂ€chste Jahr u. a. das Thema „Audio“ auf der To-Do-Liste.

Im vergangenen Jahr konnte ich in diesem Bereich erste Erfahrungen sammeln. Anfang des Jahres 2021 habe ich z. B. mit Tobias Nazemi das Diskussions-Format „Sofa-Talk Baufachkommunikation“ gestartet, zunĂ€chst auf Clubhouse, dann auf Twitter Spaces. DarĂŒber hinaus war ich in verschiedenen Podcasts zu Gast, beim „Bauherren Podcast Schweiz“ und beim Podcast der Agentur Gambit.

Gerne wĂŒrde ich auch hier im Online-Magazin mehr mit Audio-Inhalten arbeiten. Technisch ist das ja kein Problem, wie Sie an meinem kleinen Audio-Feiertagsgruss hier im Beitrag sehen, den ich eben spontan mit dem Smartphone aufgenommen habe:

Welche Kommunikationsthemen haben Sie auf der To-Do-Liste?

Was sind Ihre Wunschthemen fĂŒr 2022? Was steht fĂŒr Ihr BĂŒro in Sachen Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation fĂŒr das neue Jahr auf der To-Do-Liste? Und ĂŒber welche Themen wĂŒrden Sie vielleicht hier im Online-Magazin gerne mehr lesen?

Schreiben Sie mir! Direkt unter diesem Beitrag im Kommentarfeld, per E-Mail oder auf Social Media. Ich freue mich auf Ihren Input.

In diesem Sinne: Schöne Feiertage und ein spannendes neues Jahr!

Beste GrĂŒĂŸe aus Berlin

Eric Sturm đŸ™‹â€â™‚ïž

