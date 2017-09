Gute und erfahrene Mitarbeiter für das eigene Planungsbüro zu finden, ist für die meisten Büros eine Herausforderung. Denn in Zeiten des Baubooms sind die talentierten Architekten schon bestens mit Jobs versorgt. Gründe zum Wechsel gibt es kaum. Oder doch? Das Seminar am 09.11.2017 in Wiesbaden zeigt, wie Planungsbüros heutzutage potentielle Mitarbeiter ansprechen und für das eigene Büro begeistern können.

Soziale Netzwerke, Jobbörsen und die eigene Website optimal einsetzen

Die Teilnehmer lernen, wie man Soziale Netzwerke, Jobbörsen im Netz und die eigene Website optimal für die Personalgewinnung einsetzt. Und wie auf diese Weise Zeit und Geld gespart werden kann, denn geschicktes Online-Marketing ist in der Regel günstiger als klassische Methoden wie z. B. gedruckte Stellenanzeigen.

Inhalte des Seminars:

Die eigene Büro-Website für die Personalgewinnung optimal aufbereiten

Jobbörsen im Netz: Marktüberblick, Kosten und Nutzen

Soziale Netzwerke: Welche Plattformen kommen für die Mitarbeitergewinnung infrage?

Gezielte Ansprache von potentiellen Mitarbeitern über kostengünstige Facebook-Anzeigen

Büro-Präsentation und Stellenangebote auf XING: Formate und Kosten

Ihr guter Ruf als Arbeitgeber: Worauf Planungsbüros achten müssen, um auf Arbeitgeber-Bewertungsplattformen gut abzuschneiden

