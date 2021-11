Neue Online-Fortbildung: Büro-Marketing per Newsletter

Gut gemachte Newsletter transportieren Botschaften zuverlässig, werden gerne gelesen und erreichen – in Verbindung mit einem sorgfältig gepflegten Verteiler – auch Empfänger, die man über Büro-Website und Social Media-Kanäle nicht so leicht ansprechen kann.

Im Gegensatz zu anderen Maßnahmen der Bürokommunikation und des Online-Marketings ist der Versand eines Newsletters Push-Kommunikation. Was bedeutet das? Ganz einfach: Wenn Sie eine Website betreiben oder über Social Media-Profile Öffentlichkeitsarbeit für Ihr Büro machen, versuchen Sie, die Besucher:innen dorthin zu „ziehen“ (= Pull-Kommunikation).

Ein Newsletter dagegen wird aktiv versendet. Er landet also direkt in den Posteingängen der Zielgruppe. Und zwar zu dem von Ihnen festgelegten Zeitpunkt. In Kombination mit einem gut gepflegten E-Mail-Verteiler (und guten Inhalten!) steht Ihnen damit also ein mächtiges Werkzeug für die interne und externe Bürokommunikation zur Verfügung!

Auch wenn das Prinzip „E-Mail“ schon seit Beginn des Internetzeitalters existiert, sind professionelle Newsletter noch heute ein hochwirksames Medium für die externe und interne Kommunikation.

Inzwischen haben sich spezialisierte Anbieter auf dem Markt etabliert, die ihre relativ leicht bedienbaren Newsletter-Tools zu überschaubaren Kosten anbieten. Im Webinar erläutere ich deren Vor- und Nachteile.

Worauf muss beim Newsletter-Design geachtet werden?

Was macht einen gut gestalteten Newsletter aus? Und welche Inhalte eignen sich überhaupt für einen Newsletter – und wie müssen sie aufbereitet werden, damit sie von den Empfänger:innen überhaupt gelesen werden? Wie gestaltet man Betreff und Preview-Text optimal und „klickstark“? (Siehe Screenshot unten)

Alle diese Themen besprechen wir in der Fortbildungsveranstaltung. Individuelle Fragen sind sehr willkommen!

In dem Online-Seminar werden die notwendigen Kenntnisse für die Planung, Einrichtung, Gestaltung und den laufenden Betrieb eines Newsletter-Systems erklärt und an konkreten Beispielen anschaulich demonstriert.

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden Tipps zu Anmeldeformularen und Landing Pages auf der eigenen Website und lernen, wie man die Nutzungsstatistiken der Newsletter-Tools verstehen und zur Optimierung nutzen kann.

Inhalte des Online-Seminars zum Newsletter-Marketing

Website, Social Media, Newsletter: Welches Tool für welchen Zweck?

Empfehlenswerte Anbieter und ihre Preismodelle

Strategieentwicklung: Welche Inhalte sind überhaupt „Newsletter-tauglich“?

Zeit sparen bei der Newsletter-Erstellung

Keep it simple: Worauf es beim Newsletter-Design ankommt

Anmeldeformulare und Landing Pages

Automatisierungen geschickt nutzen

Statistiken lesen, verstehen und zur Optimierung nutzen

