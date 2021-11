[In eigener Sache]

Seit dem Start des Webinar- und Livestream-Kalender im Frühjahr 2020 wurden knapp 900 Online-Events, Webinare, Livestreams und hybride Veranstaltungen veröffentlicht.

Ein Eintrag hier auf „Internet für Architekten“ bringt den Veranstalter:innen nachweislich eine höhere Reichweite – und damit mehr Sichtbarkeit für ihr Online-Event.

Je früher der Eintrag erfolgt, desto höher ist die Sichtbarkeit. Daher mein Tipp: Tragen Sie Ihre Events für 2022 am besten heute noch ein!

Aussagekräftige Event-Beschreibungen sind gut für die SEO

Ein Tipp auch noch zur Beschreibung Ihres Events: Aus Gründen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist – vereinfacht gesagt – ein langer Text immer besser als ein kurzer. Bis zu 5.000 Zeichen können Sie über das Anmeldeformular eintragen!

Was in Sachen SEO immer gut funktioniert: Wenn in Ihrem Text Fachbegriffe vorkommen, nach denen Leute via Google suchen. Auch die Verwendung von Aufzählungen und Zwischenüberschriften sind eine einfache Methode, um einen Event-Eintrag bei Google nach oben zu bringen. Probieren Sie es einfach mal aus!

Livestreams für die Baubranche

Auch in unserer Branche hat die Live-Übertragung von Fachvorträgen, Vorlesungen, Kongressen etc. Einzug gehalten. Ich finde das super, weil dadurch die Teilnahme an Events möglich wird, die sonst viel Reiserei erfordert und Zeit gekostet hätte.

Um die Livestreams aus der Welt des Bauens und der Architektur übersichtlich darzustellen, habe ich eine separate Rubrik eingerichtet, auf der ausschliesslich Online-Events mit Livestream aufgeführt werden.

Die Abgrenzung ist nicht ganz trennscharf, aber vereinfacht gesagt sind es Veranstaltungen, bei denen man eher entspannt zuhören kann. Also keine klassischen Fortbildungsveranstaltungen mit Kammerpunkten, Teilnehmerunterlagen etc.

Wichtig: Die in der Rubrik „Livestreams“ aufgeführten Veranstaltungen sind auch Teil des normalen Webinar-Kalenders! Sie werden nur der besseren Übersicht halber in der neuen Rubrik nochmal separat aufgeführt.

Sichtbarkeit des „Webinar-Kalenders“ bei Google & Co.

Seit gut 1,5 Jahren gibt es den Webinar-Kalender inzwischen. Dank der vielen Einträge aus der gesamten Baubranche ist eine großartige Mischung aus Fortbildungsveranstaltungen und spannenden Events zusammen gekommen. (Vergangene Events sind übrigens über das Archiv auffindbar.)

Was mich besonders freut: In den Suchmaschinen stehen die Seiten extrem gut da. Bei Suchen mit Keyword-Kombinationen wie „webinare architekten“ oder „online seminare architekten“ belegt Internet-fuer-Architekten.de jeweils den ersten oder zweiten Platz der organischen Suche.

Es lohnt sich also, mit einem Online-Event auf „Internet für Architekten“ vertreten zu sein. In diesem Sinne: Ich freue mich auf Ihre nächsten Einträge!

Beste Grüße aus Berlin 🙋‍♂️

Eric Sturm

