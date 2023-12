Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die Architektur-, Ingenieur- und Baubranche (AEC) führt zu bedeutenden Veränderungen. Autodesk hat in den letzten zehn Jahren verstärkt in KI investiert, um innovative Lösungen für die AEC-Branche zu entwickeln.

Dieser Fokus auf KI-Funktionen soll Fachleute in Architektur- und Planungsbüros in die Lage zu versetzen, komplexe Herausforderungen effizienter zu bewältigen und gleichzeitig ihre Kreativität und Ambitionen in Projekten besser umzusetzen.

In einem Blog-Beitrag von November 2023 (🇬🇧) erläutert Autodesk-Expertin Amy Bunszel, wie KI-gestützte Verbesserungen der Autodesk-Produkte nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch die kreativen Möglichkeiten von Planungsbüros erweitern können.

Überblick: Künstliche Intelligenz in der AEC-Software von Autodesk Die folgenden AEC-Tools von Autodesk werden in dem Blog-Beitrag von Amy Bunszel besprochen: Forma (früher Spacemaker) Schnellanalyse (für Vorhersagen zu Lärm, Wind, Energieverbrauch) Generative Entwurfswerkzeuge

(früher Spacemaker) AutoCAD Markup Import und Markup Assist Smart Blocks: Replacement Macro Advisor

Revit Generativer Entwurf

InfoDrainage (für Entwässerungsplanung)

(für Entwässerungsplanung) TestFit-Parking (eine Drittanbieter-Erweiterung für Forma)

(eine Drittanbieter-Erweiterung für Forma) Info360 Asset Integration der KI-Bildverarbeitungstechnologie VAPAR (für Inspektion von Abwassersystemen)

Dynamo Prescriptive Scripting (auch bekannt als Node Autocomplete)



Entwicklungsansätze und Prioritäten

Autodesk konzentriert sich laut Amy Bunszel bei der Weiterentwicklung seiner KI-Technologie auf drei Hauptbereiche: Analyse, Erweiterung (engl. Augmentation) und Automation.

Diese Ansätze zielen darauf ab, Planerinnen und Planer in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Unabhängig von der Art der eingesetzten KI-Technologie, ob regelbasiert oder lernend, ist das Ziel, die Arbeitsabläufe von Fachkräften in Architektur- und Planungsbüros zu verbessern und effizientere Ergebnisse zu erzielen.

Autodesk versteht KI als ein erweitertes Werkzeug im digitalen Werkzeugkasten, das als Assistent zeitaufwändige Aufgaben vereinfacht.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis

Im Bereich der Analyse bietet Autodesk vorausschauende, KI-gestützte Werkzeuge, die Projektdaten analysieren und Expert:innen in Planungsbüros schnelle, umsetzbare Erkenntnisse liefern. Diese Werkzeuge ermöglichen ein besseres Verständnis und eine effizientere Planung in frühen Projektphasen. Beispielsweise können maschinelle Lernsysteme den Analyseprozess beschleunigen und auf der Grundlage früherer Simulationen präzise Vorhersagen treffen

Im Bereich der Erweiterung (Augmentation) unterstützt Autodesk Planerinnen und Planer beim Erforschen und Experimentieren mit KI. Die Erweiterungsfunktionen fördern den kreativen Prozess, erweitern die Möglichkeiten der Erkundung und verbessern die Genauigkeit der Iterationen.

So helfen z. B. generative Entwurfswerkzeuge in Autodesk Forma, mit schnellen Massing-Studien Entwurfsvarianten zu generieren, um die Machbarkeit eines Standorts zu beurteilen. Oder: Wie lässt sich die Anordnung der Schreibtische in einem Großraumbüro so gestalten, dass eine optimale Auslastung erreicht wird und gleichzeitig Fluchtwege und Verkehrsströme berücksichtigt werden? Hier soll der generative Entwurf in Revit KI-gestützte Hilfestellung geben.

Die Automatisierungsfunktionen von Autodesk zielen darauf ab, sich wiederholende und zeitaufwändige Aufgaben zu vereinfachen. Dadurch können Fachleute in Architektur- und Planungsbüros mehr Zeit für kreative Forschung und Problemlösung aufwenden. Die Automatisierung beschleunigt bestimmte Arbeitsschritte und reduziert den Bedarf an manuellen Eingaben.

Beispiele: In AutoCAD helfen Markup Import und Markup Assist, schneller zu zeichnen. Markup Assist nutzt maschinelles Lernen, um Markierungen in gedruckten oder digitalen Formaten zu erkennen und Änderungen einfacher und schneller zu übernehmen. Beim Ersetzen von Blockreferenzen schlägt AutoCAD Smart Blocks: Replacement ähnliche Blöcke aus der Blockbibliothek zur Auswahl vor.

Kontrolle und Entscheidungsfindung beim Einsatz von KI-Tools

Ein wesentlicher Aspekt der KI-Integration in AEC-Software ist laut Autodesk die Kontrolle durch die Nutzerinnen und Nutzer. Sie entscheiden, wie manuelle und automatische Anpassungen kombiniert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Dies gilt für verschiedene Aspekte, darunter Design und Machbarkeit, Konformität sowie Baubarkeit.

Die Entscheidungsträger:innen in den Planungsbüros sollen somit stets die Oberhand behalten und die endgültigen Entscheidungen in ihren Projekten treffen.

Link zum Blog-Beitrag: “Evolving your AEC Toolbox with Autodesk AI” (🇬🇧)

