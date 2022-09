Gesponserter Beitrag von Ed Controls

Baustellendokumentations-Software

So wichtig ein lückenlos geführtes Bautagebuch ist, so aufwendig gestaltet sich dies in der Praxis. Lange Zeit bestand die Baustellendokumentation aus einer unübersichtlichen Zettelwirtschaft, die für jede Menge Chaos sorgte, in dem wichtige Informationen regelmäßig verloren gingen oder nachträglich verändert wurden.

Deshalb setzen immer mehr Bauleiter, Architekten, Ingenieure und Handwerker bei der Baustellendokumentation auf Software, die ihre Arbeit vereinfacht und sie zugleich gegen eventuelle Haftungsforderungen absichert. Insbesondere die mobile Nutzung als Bautagebuch-App erweist sich dabei als wertvolles Tool, das den Arbeitsaufwand und die Kosten einer Baustellendokumentation deutlich senkt.

Digitale Baustellendokumentation – mit der Software von Ed Controls

Die Baustellen-App Ed Controls erlaubt es, Mängelaufnahmen, aber auch Qualitätskontrollen, Inspektionen oder Einträge ins Bautagebuch noch vor Ort vorzunehmen. Für eine nachvollziehbare Baudokumentation ist nichts weiter als ein Smartphone oder ein Tablet nötig. Auch die dazugehörigen Beweisfotos werden direkt über die App aufgenommen, sodass die komplette Baustellendokumentation zentral an einer Stelle erledigt werden kann.

Fotos und Dokumente lassen sich über Ed Controls ebenso einfach und ohne Medienbrüche importieren oder versenden. So können die Architekten, Bauleiter & Co. sogar mit Subunternehmen direkt kommunizieren und so zu einem effizienteren Ablauf der Bauarbeiten beitragen.

Ed Controls Baustellen­dokumentations­software: außer für Bauleiter und Ingenieure auch für Architekten sinnvoll

Eventuelle Baumängel können selbst Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten zu Haftungsforderungen führen, die nicht selten vor Gericht landen. Eine lückenlose Baustellendokumentation ist deshalb ein wesentlicher Aspekt eines jeden Bauvorhabens.

Ob und inwiefern eine solche Baustellendokumentation verpflichtend ist, wird im Bauvertrag festgehalten; eine gesetzliche Verpflichtung besteht nicht. Eine Ausnahme gilt aber für Architekten und Bauingenieure: Nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) gehört die Dokumentation des Baufortschritts, beispielsweise als Bautagebuch, zu ihren Grundleistungen.

Neben Einträgen zum Baufortschritt enthält ein solches Bautagebuch weitere relevante Aspekte des Bauvorhabens, wie die am Bau beteiligten Unternehmen und Gewerke, die Anzahl der Mitarbeiter, Anweisungen der Bauleiter oder die Abnahmeprotokolle der fertiggestellten Abschnitte.

Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Mängel auftauchen, kann der Ablauf der Bauarbeiten so lückenlos rekonstruiert werden. Während Bauunternehmen vor allem die Kosten im Blick behalten, geht es Architekten in erster Linie um die Qualität.

Dieses Selbstverständnis formt wiederum die Erwartungshaltung der Auftraggeber, die nicht nur die ordnungsgemäße Umsetzung der Baumaßnahmen erwarten, sondern auch Aspekte wie die Ästhetik oder die Möglichkeit einer nachhaltigen Nutzung des Bauwerks in ihre Beurteilung einbeziehen. Mit dem Anspruch wachsen aber auch die Anforderungen an das Bautagebuch, was dazu führen kann, dass den einzelnen Dokumentationsschritte zu wenig Beachtung geschenkt wird oder diese schlicht ausgelagert werden.

Mit seiner intuitiven Bedienbarkeit macht Ed Controls die Baustellendokumentation aber so schnell und einfach, dass Architekten die volle Kontrolle behalten können, ohne dafür Abstriche bei der Genauigkeit machen zu müssen.

Sie wollen mehr über die Ed Controls Baustellendokumentations-Software wissen?

Entdecken Sie unsere kostenlose Demoversion.

Vorteile der Baustellendokumentations-Software von Ed Controls

Intuitive Bedienung auf Handys (Android und iOS), Tablets und PCs

Alle wichtigen Daten und Informationen an einem Ort, online sowie offline verfügbar

Lückenlose Dokumentation schafft Rechtssicherheit (keine Löschmöglichkeiten)

Effizienzsteigerung: schnelleres Arbeiten als mit Tabellensoftware

Mängelerfassung direkt vor Ort

Fotos direkt mit der App aufnehmen und im Plan positionieren

Integrierte Planansichten mit Piktogrammen

Definition der Gewerke

Kopplung mit anderen Programmen (zum Beispiel Sharepoint, Dropbox) dank API

Funktionen für PDF-Exporte und Status-E-Mails

Automatisch erstellte Prüfberichte

Einbindung von Dokumenten

Ticket-Routing möglich

Nützliche Statistiken für kontinuierliche Optimierungen

Auditerstellung (Abnahmekontrollen, Checklisten, Bautagebücher) möglich

Nutzungsstatistiken

Eine Schulung pro Jahr inklusive

Leistungsfähige technische und Anwender-Hotline

Sichere Datenaufbewahrung

App kostenlos auf mehreren Geräten (iOS und Android) installierbar

Unbegrenztes Datenvolumen

Abrechnung zur fairen Monatsgebühr, Zahlung nur bei Ticketerstellung

Verfügbar in zehn Sprachen

Sie wollen mehr über die Ed Controls Baustellendokumentations-Software wissen?

Entdecken Sie unsere kostenlose Demoversion.

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »