Geschenke für Architekten: Die zehn besten Architektur-DVDs

Noch ein Monat bis Weihnachten. Und da Weihnachten bekanntlich auch unter Architekten gefeiert wird, haben wir Ihnen hier ein paar Geschenktipps für Architektinnen und Architekten zusammengestellt: Die zehn besten Architektur-DVDs.

Wenn Sie gute Geschenke für einen Architekten oder eine Architektin suchen, können Sie mit einer DVD eigentlich nichts falsch machen :-). In Zusammenarbeit mit unserem Partner-Blog „architekturvideo.de“ haben wir hier die zehn besten Architektur-DVDs zusammengestellt. Wenn Sie möchten, können Sie die Filme mit wenigen Klicks direkt bei Amazon bestellen.

Daniel Libeskind – Welcome to the 21st Century (2012)

Von Patrick Duval