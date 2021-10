Die Deutsche Bahn (DB) hat das Ziel, Bahnhöfe attraktiver zu machen. Aus diesem Grund wird das Coworking-Angebot an den wichtigen Knoten des Fernverkehrs nun schrittweise erweitert. Inzwischen stehen spontan und kurzfristig buchbare Arbeitsräume und Büroflächen in Berlin, Hannover, Karlsruhe und Nürnberg zur Verfügung.

Im Sommer 2020 hatte die DB den ersten Coworking-Space unter der Marke „everyworks“ eröffnet: In der 10. Etage des Berliner Hauptbahnhofs können Reisende, Pendler und Bahnhofsbesucher arbeiten und Meetings abhalten. Gebucht werden Arbeitsplätze und Besprechungsräume über eine eigene App, die Nutzung wird minutengenau abgerechnet.

„Mit ‚everyworks‘ bieten wir moderne Arbeitsplätze am zentralsten Ort der Stadt: dem Bahnhof. Mit diesem Mehrwert machen wir unsere Bahnhöfe attraktiver und geben vor allem Menschen, die pendeln und geschäftlich reisen, einen weiteren Anreiz, auf die klimafreundliche Schiene umzusteigen.“ Dr. Meike Niedbal, Leiterin „Smart City“ der DB

Coworking jetzt auch am Hauptbahnhof Hannover

Ab Ende Oktober 2021 steht auch am Hauptbahnhof in Hannover ein „everyworks“-Standort bereit. Dort stehen zehn Arbeitsplätze sowie ein Besprechungsraum zur Verfügung. Wie am Hauptbahnhof Berlin sind diese Flächen über die everyworks-App buchbar.

Gleichzeitig können Kund:innen der Deutschen Bahn auch in Nürnberg und Karlsruhe die Coworking Spaces der „Design Offices“ nutzen. Der etablierte Anbieter von kurzfristig buchbaren Büroflächen ist Kooperationspartner der DB.

Weitere „everyworks“-Standorte sind in Planung, z. B. in Frankfurt am Main. Hier soll im November 2021 ein weiterer Coworking Space im InterCity-Hotel am Hauptbahnhof eröffnet werden.

