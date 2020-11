An der TU Dresden entstand in den letzten Monaten ein spannendes Online-Projekt: In über 100 Lehrfilmen teilen Prof. Ansgar Schulz und Prof. Benedikt Schulz (Professur für Entwerfen und Konstruieren I, Fakultät Architektur) ihr umfangreiches Wissen zu Architektur und Baukonstruktion – online und frei zugänglich für alle.

Vermittelt werden in den kurzen, abwechslungsreichen und sehr professionellen Lernvideos die Grundlagen und Prinzipien einfacher Konstruktionen der architektonischen Elemente – Gründung, Decke, Dach, Treppe, Sockel, Wand, Fenster und Feuerstelle.

Ausgehend von den Grundlagen der Planerstellung werden dabei Maßordnung, Struktur, Fügung, Form, Material und Gestalt von Konstruktionen sowie grundsätzliche Prinzipien der Lastabtragung gelehrt.

Bequem online lernen auf Instagram oder Vimeo

Seit September 2020 ist die gesamte Filmreihe „Grundlagen der Baukonstruktion“ auf der Video-Plattform Vimeo und via Instagram für alle Interessierten frei zugänglich. Hier die Links:

Beispiel-Video zum Thema „Gründung“

Das Video gehört zur Vorlesung 7 „Gründung“ und erläutert in knapp sechs Minuten die Grundprinzipien der Gründung.

