Effizienter beraten ohne Kostenaufwand mit cre:ate-Präsentationskarten 

Das, das und die! Entscheidungen der Bauherren lassen sich manchmal schon mit einem Fingerzeig herbeiführen. Denn bei vielen Bauprodukten ist das Design (mit-)entscheidend – schließlich soll das neue Bauobjekt ja auch optisch gefallen.

Betont bildorientierte Produktkarten, die vor allem die gestalterische Komponente des Einrichtungs- oder Ausstattungsartikels hervorheben, können daher in der Bauherrenberatung zur wertvollen Entscheidungshilfe werden. Die hohe Farbechtheit und die Detailgenauigkeit der Abbildungen schaffen ein exaktes Bild der Produkte und erleichtern Planern und Bauherren die Vorauswahl zur aufwendigeren Musterbestellung. Auf der Rückseite der Karten sind im gleichen Zuge die wesentlichen Produktkurzinformationen sowie wichtige Kontaktdaten aufgeführt.

Die Bemusterungskarten „cre:ate“ haben sich mittlerweile in vielen Architektur- und Planungsbüros als optimale Beratungsunterstützung durchgesetzt. Auf www.heinze.de/create können Architekten und Planer diese hochwertigen Präsentationskarten auswählen und zur Weitergabe an ihre Bauherren kostenlos bestellen. In insgesamt 16 Produktkategorien bietet cre:ate eine Auswahl an ausgesuchten Produktpräsentationen wie beispielsweise aus den Bereichen Dach/Fassade, Treppen, Oberflächen, Bodenbeläge oder Sanitärobjekte.

Die Produktkarten im Format 210 x 195 mm werden je nach Wunsch einzeln oder in den angebotenen Themenpaketen zugesandt. Werden die Bemusterungskarten den Bauherren zur Inspiration und Entscheidungsfindung ausgehändigt, so können diese jederzeit kostenlos auf www.heinze.de/create nachbestellt werden.

