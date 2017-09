Zu den klassischen Aufgaben des Architekten zählen sicherlich das Entwerfen und Planen. Darüber hinaus kann ein Architekturbüro im veränderten Markt nicht ohne wirkungsvolle Marketingmaßnahmen bestehen, denn gute Architektur braucht eine erfolgreiche interne und externe Kommunikation.

Die Abendveranstaltung im Architekturschaufenster Karlsruhe befasst sich sowohl mit den Themen des zeitgenössischen Online-Marketings für Architekten, als auch mit dem Thema der Architekturvermittlung für Architekturbüros, der Haltung zur Architektur aus der Sicht der Industrie und ihre partnerschaftliche Unterstützung auf inhaltlicher Ebene.

Das Vortragsprogramm

Haltung. Entwickeln. Architekturkommunikation aus der Perspektive eines Produktherstellers

Nicole Heptner, Dipl.-Ing. Architektin, M.A., Architektur Media Managerin im Marketing der Firma JUNG

Up to Date – Zeitgemäßes Social Media und Online-Marketing für Architekten

Eric Sturm, Webdesigner, Blogger und Fachjournalist in Berlin

Veranstaltungstermin und Online-Anmeldung

Dienstag, 10.10.2017, 18:00 Uhr

Architekturschaufenster e.V.

Waldstraße 8, 76133 Karlsruhe

Im Anschluss lädt JUNG zu einem Get-Together mit Snacks und Getränken ein.

» Weitere Informationen und Online-Anmeldung (kostenlos) auf jung.de

