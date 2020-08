Gesponserter Beitrag der ZAB Akademie

Der Aufmaßtechniker/in (ZAB) übernimmt die Bauabrechnung, Mengenermittlung, Flächenberechnungen für diverse Baumaßnahmen bzw. Gebäude oder Immobilien. Die Ausbildung zum Aufmaßtechniker/in (ZAB) versetzt Sie in die Lage, qualitativ hochwertige Flächenberechnungen mit einheitlichen Standards zu konzipieren.

Vorbildung: Fachliche Vorkenntnisse sind erforderlich. Idealerweise fundiert die bisherige Ausbildung und/oder der berufliche Werdegang auf dem Tätigkeitsfeld der beschriebenen Zielgruppe (Bauhandwerksmeister, ambitionierte Gesellen, Bauzeichner, Bautechniker, Bauingenieure).

Methodik: Die methodische Herangehensweise besteht aus einer Kombination aus dem klassischen Vortrag, Praxisübungen, Impulsreferaten, moderierten Gruppendiskussionen, Einzel- und Gruppenarbeiten, Präsentationen und „Training on the Job“.

Ausbildung zum Aufmaßtechniker/in (ZAB) – die Lerninhalte

I. Kapitel – Einleitung

II. Kapitel – Regelwerke

III. Kapitel – Geometrie

IV. Kapitel – ZAB-Normen

V. Kapitel – Aufmaß- und Mengenermittlung nach VOB & DIN 277

VI. Kapitel – Dokumentation

VII. Kapitel – Perspektiven und Tätigkeitsfelder

VIII. Kapitel – Softwarelösungen

Terminübersicht Herbst 2020

Folgende Termine stehen im Herbst 2020 für die Ausbildung zum Aufmaßtechniker/in (ZAB) zur Auswahl:

Alle Termine im Überblick finden Sie auf zab24.de/zab-akademie.

Ihr Referent / Seminarleiter

Ramon Alexander Pfeiler ist alleiniger Inhaber und Geschäftsführer von „ZAB – Zentrum für Aufmaße im Bauhandwerk“, außerdem Innovationstreiber rund um die Aufmaßtechnik, Impulsgeber, Malermeister und Betriebswirt.

Seit über 20 Jahren unterstützen er und sein Team bei der Aufmaßerstellung und Bauabrechnung. Dabei werden jedes Jahr ca. 2 Mio. m² Flächen ermittelt, dargestellt, hochwertig dokumentiert und abgerechnet. Sein Motto: „Vom Praktiker, für den Praktiker“!

Weitere Informationen »





Über die ZAB Akademie: Aufmaße, Bauabrechnungen, digitale Aufmaßpläne und Aufmaß-Coaching

Insbesondere in der Bauabrechnung ist das Aufmaß elementarer Bestandteil von den ca. 2.5 Mio. Beschäftigten im Bauhaupt- und Baunebengewerbe in Deutschland. Der Aspekt der „Prüfbarkeit“ wie gemäß § 14 VOB / B gefordert, wird immer wieder bestritten. So stellt sich die Frage: Was ist überhaupt „prüfbar“?

Die ZAB Akademie bietet hier mit ihren ZAB Normen Lösungsansätze! Die Schulungen bestehen aus einer Kombination aus dem klassischen Vortrag, Praxisübungen, Impulsreferaten, moderierten Gruppendiskussionen und Präsentationen. Neben den klassischen Seminaren, Workshops und Schulungen können sie auch ein individuelles Aufmaß-Coaching für ihre Bauleiter oder Nachwuchskräfte buchen.

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »