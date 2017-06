Masterarbeit: Umfrage zum Wissensmanagement in Architekturbüros

Liebe Planerinnen und Planer,

woher wissen Sie denn eigentlich, was Ihre Kollegen so wissen? Und woher wissen diese, was Sie alles wissen?

Diesen und anderen Fragen gehe ich derzeit im Rahmen meiner Masterthesis auf den Grund und führe hierzu eine Online-Befragung zum Thema „Umgang mit Wissen im Architekturbüro“ durch.

30 Fragen, 10 Minuten und ein Thema, zu dem jeder etwas beitragen kann. Ich freue mich, wenn Sie sich die Zeit nehmen und mich in meiner Arbeit unterstützen und diese Umfrage auch in Ihrem Architektennetzwerk weiter verbreiten:

umfrageonline.com/s/wissen

Bei Rückfragen oder spannenden Ansätzen, die Ihr Büro zu diesem Thema verfolgt freue ich mich über Ihre Nachricht. Über die Ergebnisse der Studie informiere ich Sie im Anschluss natürlich gerne.

Freundliche Grüße,

Saskja Jagenteufel

Architektur Media Management

M.Sc. Architektur

Zur Startseite »