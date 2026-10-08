Ein KI-Chatbot schreibt die Meldung zum Bauantrag einer Kita, setzt das Bild, vergibt Kategorie und Schlagwörter – und wenige Augenblicke später steht der fertige Beitrag im WordPress-Backend, ohne dass jemand das Redaktionssystem geöffnet hat.

Ich habe das auf mehreren Websites erprobt, darunter meine eigenen Magazin-Websites und die Demo-Website eines fiktiven Architekturbüros – und es funktioniert. Möglich macht es ein Plugin, das die eigene Website für KI-Chatbots ansprechbar macht. Dahinter steckt MCP, ein offener Standard, der mit mehreren Chatbots läuft.

Nach meiner Erfahrung beschleunigt dieser Weg die Website-Pflege erheblich – vor allem bei Routinearbeiten, die sonst viele Klicks im Backend kosten.

Von der Projektmeldung bis zum SEO-Feld: Was der Chatbot in der Website-Pflege übernimmt

Im Büroalltag nimmt der Chatbot Ihnen vor allem die Routine im Backend ab: Beiträge schreiben und einstellen, bestehende Seiten pflegen, Bilder hochladen und mit Alt-Texten versehen, gezielt nach vorhandenen Beiträgen fragen oder die SEO-Felder ausfüllen – alles im Dialog statt in Formularen.

Für kleinere Büros ohne eigene Redaktion sinkt damit die Hürde, die Website regelmäßig zu aktualisieren.

Ein Beispiel von der Demo-Website: Der Chatbot legte die komplette Meldung zum Bauantrag der Kita Am Lindenplatz an – mit Text, Kategorie „Bildungsbau“, drei Schlagwörtern, Bild samt Bildunterschrift sowie den Yoast-Angaben für Titel, Meta-Beschreibung und Fokus-Keyword. Die Kennzeichnung „KI-generiert“ steht in der Bildunterschrift.

Veröffentlicht habe ich den Beitrag anschließend von Hand.

Im Test hat Claude mir jeden schreibenden Schritt einzeln zur Freigabe vorgelegt, bevor es etwas auf der Website geändert hat. Wie das einzustellen ist, steht weiter unten.

Warum es mit jedem Chatbot funktioniert: der offene Standard MCP

MCP steht für Model Context Protocol. Anthropic hat den Standard im November 2024 vorgestellt, inzwischen unterstützen ihn unter anderem Claude und ChatGPT. Er legt einheitlich fest, wie KI-Chatbots mit externen Systemen Daten austauschen und Aktionen auslösen.

Für Planungsbüros bedeutet das: Die Website wird einmal vorbereitet, indem Sie ein Plugin installieren, das eine MCP-Adresse bereitstellt. Jeder Chatbot, der MCP beherrscht, lässt sich danach mit dieser Adresse verbinden.

Wechseln Sie den Chatbot, bleibt die Vorbereitung auf der Website bestehen; im neuen Chatbot tragen Sie nur die Adresse ein. Wie MCP bei CAD, BIM und Bürosoftware funktioniert, beschreibt mein Beitrag MCP im Planungsbüro.

Vom Plugin zum Chatbot: In vier Schritten zur verbundenen Website

Gezeigt wird die Anbindung mit Claude als Chatbot und dem Plugin Easy MCP AI auf der Website. In meinem Beitrag MCP im Planungsbüro hatte ich AI Engine gezeigt. Weitere Plugins nenne ich am Ende dieses Beitrags.

Die Oberfläche des Plugins ist englisch, deshalb stehen in den Screenshots Begriffe wie „Full access“ oder „Approve and Continue“. Claude selbst läuft auf Deutsch.

Plugin installieren. Es stellt auf der Website eine MCP-Adresse bereit, die Sie im Plugin-Dashboard kopieren können. Konnektor anlegen. Im Chatbot tragen Sie einen Namen und diese Adresse ein. Bei Claude geschieht das in den Einstellungen unter „Konnektoren“. Anmelden und Zugriff festlegen. Ein Klick auf „Verbinden“ führt zu einer Anmeldeseite Ihrer eigenen Website. Dort melden Sie sich an und wählen, was der Chatbot darf. Arbeiten. Danach genügt eine Anweisung im Chat.

Eine technische Voraussetzung wird leicht übersehen: Die Website muss aus dem Internet über HTTPS erreichbar sein. Die Verbindung läuft bei Claude über die Server von Anthropic, andere Dienste verlangen ebenfalls eine öffentliche Adresse.

Eine Installation im lokalen Netz oder auf einem Büroserver ohne Zugang von außen eignet sich dafür in der Regel nicht.

Wer legt fest, was der Chatbot auf Ihrer Website darf – und was nicht?

Ein Chatbot mit Schreibzugriff braucht klare Grenzen. Fünf Ebenen sorgen dafür, dass er nur tut, was Sie zulassen:

Benutzerkonto: Der Chatbot handelt als das Konto, mit dem Sie sich anmelden, und kann nie mehr als dieses Konto. Im Beispiel ist das ein Administratorkonto. Ein eigenes Konto mit der Rolle Redakteur:in begrenzt die Reichweite von vornherein.

Der Chatbot handelt als das Konto, mit dem Sie sich anmelden, und kann nie mehr als dieses Konto. Im Beispiel ist das ein Administratorkonto. Ein eigenes Konto mit der Rolle Redakteur:in begrenzt die Reichweite von vornherein. Zugriffsstufe: Im Plugin wählen Sie zwischen vollem Zugriff, reinem Lesen und einer benutzerdefinierten Einstellung mit Lese- und Schreibrechten je Bereich, etwa Beiträge und Seiten, Medien oder Kommentare. Im Beispiel ist der volle Zugriff vorausgewählt; prüfen Sie diese Voreinstellung bewusst.

Im Plugin wählen Sie zwischen vollem Zugriff, reinem Lesen und einer benutzerdefinierten Einstellung mit Lese- und Schreibrechten je Bereich, etwa Beiträge und Seiten, Medien oder Kommentare. Im Beispiel ist der volle Zugriff vorausgewählt; prüfen Sie diese Voreinstellung bewusst. Gesperrte Werkzeuge: Das Plugin erlaubt, einzelne Funktionen ganz abzuschalten, etwa das Anlegen von Benutzern oder das Aktivieren von Plugins.

Das Plugin erlaubt, einzelne Funktionen ganz abzuschalten, etwa das Anlegen von Benutzern oder das Aktivieren von Plugins. Freigabe im Chatbot: In Claude Desktop legen Sie für jedes Werkzeug einzeln fest, ob es automatisch laufen darf oder erst nach Ihrer Freigabe; ChatGPT verlangt bei schreibenden Aktionen eine Bestätigung. Zu Beginn empfiehlt sich, jeden Schritt einzeln zu bestätigen.

In Claude Desktop legen Sie für jedes Werkzeug einzeln fest, ob es automatisch laufen darf oder erst nach Ihrer Freigabe; ChatGPT verlangt bei schreibenden Aktionen eine Bestätigung. Zu Beginn empfiehlt sich, jeden Schritt einzeln zu bestätigen. Rückgängig machen: Änderungen an Beiträgen und Seiten lassen sich über die WordPress-Revisionen zurücknehmen.

Hinzu kommt ein Grundsatz: Verbinden Sie nur Server, denen Sie vertrauen, und geben Sie dem Chatbot nur die Rechte, die er für die Aufgabe braucht.

Inhalte, die der Chatbot liest oder schreibt, verarbeitet außerdem der jeweilige Anbieter. Für ein datenschutzfreundliches Vorgehen zählt deshalb auch, welche Inhalte Sie dafür freigeben.

Claude, ChatGPT, Copilot und andere: Mit welchen Chatbots sich Ihre Website verbinden lässt

Weil MCP ein offener Standard ist, sind Sie nicht an einen Chatbot-Anbieter gebunden: Dieselbe MCP-Adresse Ihrer Website funktioniert bei jedem Chatbot, der MCP beherrscht. Der Aufwand für die Einrichtung unterscheidet sich allerdings deutlich.

Die Angaben stammen aus den Hilfeseiten der Anbieter; Claude und ChatGPT habe ich zusätzlich selbst eingerichtet. Stand ist Oktober 2026, Tarife und Funktionen ändern sich bei diesen Diensten schnell.

Claude: In den Einstellungen unter „Konnektoren“ einen benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen, die Adresse eintragen und sich über die eigene Website anmelden. Das geht in allen Tarifen; der kostenlose Tarif erlaubt aktuell einen Konnektor.

In den Einstellungen unter „Konnektoren“ einen benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen, die Adresse eintragen und sich über die eigene Website anmelden. Das geht in allen Tarifen; der kostenlose Tarif erlaubt aktuell einen Konnektor. ChatGPT: In der ChatGPT-App finden Sie den Bereich unter „Plugins“. Über „Hinzufügen“ und „MCP-Server hinzufügen“ tragen Sie die Adresse ein. Die Bezeichnungen wechseln: Die fertige Verbindung erscheint später unter „Plugins“ und unter „Apps“, die Hilfe von OpenAI spricht von „Apps“ und benutzerdefinierten Connectors. Welche Tarife die Anbindung erlauben und wie die Menüs heißen, kann sich ändern; maßgeblich ist die aktuelle Hilfe von OpenAI.

In der ChatGPT-App finden Sie den Bereich unter „Plugins“. Über „Hinzufügen“ und „MCP-Server hinzufügen“ tragen Sie die Adresse ein. Die Bezeichnungen wechseln: Die fertige Verbindung erscheint später unter „Plugins“ und unter „Apps“, die Hilfe von OpenAI spricht von „Apps“ und benutzerdefinierten Connectors. Welche Tarife die Anbindung erlauben und wie die Menüs heißen, kann sich ändern; maßgeblich ist die aktuelle Hilfe von OpenAI. Perplexity: In den Kontoeinstellungen unter „Connectors“ lässt sich über „Custom Connector“ ein Remote-Server mit HTTPS-Adresse anbinden, wahlweise mit API-Schlüssel oder OAuth 2.0.

In den Kontoeinstellungen unter „Connectors“ lässt sich über „Custom Connector“ ein Remote-Server mit HTTPS-Adresse anbinden, wahlweise mit API-Schlüssel oder OAuth 2.0. Langdock: Die KI-Plattform des Anbieters aus Berlin richtet sich an Unternehmen und ist für datenschutzbewusste Büros interessant. Sie tragen die Adresse ein, wählen die Authentifizierung (keine, API-Schlüssel oder OAuth 2.0), testen die Verbindung und wählen die Werkzeuge aus. Pro Server sind bis zu 60 Werkzeuge möglich; da manche Plugins über 100 bereitstellen, ist eine Auswahl nötig.

Die KI-Plattform des Anbieters aus Berlin richtet sich an Unternehmen und ist für datenschutzbewusste Büros interessant. Sie tragen die Adresse ein, wählen die Authentifizierung (keine, API-Schlüssel oder OAuth 2.0), testen die Verbindung und wählen die Werkzeuge aus. Pro Server sind bis zu 60 Werkzeuge möglich; da manche Plugins über 100 bereitstellen, ist eine Auswahl nötig. Microsoft Copilot: Hier ist die Anbindung am aufwändigsten und meist Sache der IT-Administration. Microsoft beschreibt dafür unter anderem einen Weg über Copilot Studio, in dem eigene Agenten gebaut werden; daneben nennt die Dokumentation eine Registrierung über das Microsoft 365 Admin Center. Welche Wege und Voraussetzungen gelten, kann sich ändern. Ich habe die Anbindung mit Copilot nicht selbst getestet.

Fünf Plugins, die Ihre Website zum MCP-Server machen – und wo Sie weitere finden

Bleibt die letzte Entscheidung auf der Website-Seite: Welches Plugin stellt die MCP-Adresse bereit? Im Plugin-Verzeichnis von WordPress gibt es inzwischen mehrere. Fünf davon nenne ich als Einstieg, jeweils mit Hersteller und Link zur Verzeichnisseite:

Easy MCP AI (Themeisle): das Plugin aus diesem Beitrag. Laut Verzeichnisseite kostenlos, mit Zugriffsstufen und Werkzeugauswahl.

(Themeisle): das Plugin aus diesem Beitrag. Laut Verzeichnisseite kostenlos, mit Zugriffsstufen und Werkzeugauswahl. AI Engine (Meow Apps): ein KI-Baukasten mit Chatbot-Funktionen, der auch einen MCP-Server enthält. Der Zugriff richtet sich nach der Benutzerrolle: Administrator:innen haben vollen Zugriff, Redakteur:innen nur auf Inhalte, die sie ohnehin bearbeiten dürfen.

(Meow Apps): ein KI-Baukasten mit Chatbot-Funktionen, der auch einen MCP-Server enthält. Der Zugriff richtet sich nach der Benutzerrolle: Administrator:innen haben vollen Zugriff, Redakteur:innen nur auf Inhalte, die sie ohnehin bearbeiten dürfen. Royal MCP (Royal Plugins): führt ein Protokoll aller Anfragen, bietet einen Lesemodus und legt neue Beiträge zunächst als Entwurf an. Für Zusatzfunktionen gibt es laut Verzeichnisseite eine kostenpflichtige Pro-Version.

(Royal Plugins): führt ein Protokoll aller Anfragen, bietet einen Lesemodus und legt neue Beiträge zunächst als Entwurf an. Für Zusatzfunktionen gibt es laut Verzeichnisseite eine kostenpflichtige Pro-Version. Flex MCP (Esteban, früher unter dem Namen StifLi Flex MCP): hält jede Änderung der KI mit Vorher-Nachher-Stand fest und lässt sie sich zurücknehmen.

(Esteban, früher unter dem Namen StifLi Flex MCP): hält jede Änderung der KI mit Vorher-Nachher-Stand fest und lässt sie sich zurücknehmen. MCP Adapter (WordPress.org): stellt WordPress-eigene Funktionen als MCP-Werkzeuge bereit. Weitere Plugins setzen darauf auf, etwa Enable Abilities for MCP, das den MCP Adapter voraussetzt.

Die Auswahl ist eine Momentaufnahme von Oktober 2026. Funktionen, Tarife und Pflegestand dieser Plugins ändern sich schnell, einen Vergleich im Detail spare ich mir deshalb. Eine aktuelle Übersicht liefert die Suche im Plugin-Verzeichnis: Plugin-Verzeichnis: Suche nach „MCP“.

Achten Sie dort auf das Datum der letzten Aktualisierung, die Zahl der aktiven Installationen und die Bewertungen. Und probieren Sie ein neues Plugin zuerst auf einer Testversion Ihrer Website aus, bevor Sie es auf der Büro-Website einsetzen.

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