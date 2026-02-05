Baurechtliche Fragestellungen gehören zum Arbeitsumfeld von Architekt:innen, Fachplaner:innen und Bauverantwortlichen. Gleichzeitig steigt die Komplexität durch eine hohe Regelungsdichte, unterschiedliche Landesbauordnungen und eine fortlaufende Rechtsprechung.

Mit WEKA Bau AI stellt WEKA Media eine digitale Fachlösung bereit, die baurechtliche Recherche und Textarbeit mithilfe künstlicher Intelligenz bündelt und beschleunigt.

Die KI-Software ist als Online-Anwendung konzipiert und begleitet Bauprojekte über alle Phasen hinweg – von der frühen Planung über die Ausführung bis zur Dokumentation.

Mit dem webbasierten Tool sollen rechtliche Fragen strukturiert und verständlich beantwortet werden. „Klassische Recherchen in Kommentaren, Vorschriftensammlungen oder separaten Datenbanken werden damit deutlich reduziert“ so der Anbieter.

Baurechtliche Themen im gesamten Projektverlauf per KI bearbeiten

Im Mittelpunkt von WEKA Bau AI steht die schnelle Recherche zu baurechtlichen Themen. Anwender:innen können gezielt Fragen zu BGB– und VOB-Regelungen, zu Landesbauordnungen, zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) oder zur HOAI stellen.

Auch aktuelle Urteile werden berücksichtigt und fachlich eingeordnet. Die Antworten werden kontextbezogen aufbereitet und juristische Inhalte in eine für die Praxis verständliche Form überführt.

„Mit WEKA Bau AI bringen wir unsere fachliche Tiefe und unsere langjährige Redaktionsexpertise in eine KI-Lösung, die im Baualltag echten Mehrwert schafft. Unser Ziel ist es, Fach- und Führungskräfte spürbar zu entlasten und gleichzeitig die Qualität ihrer Entscheidungen zu erhöhen.“ Brigitte Wollenhaupt, Leiterin der Produktentwicklung für die neue KI-Reihe bei WEKA Media

Über die reine Informationsabfrage hinaus unterstützt die KI-Software auch bei der täglichen Textarbeit. Sie liefert Formulierungsvorschläge für E-Mails, Verträge, Nachträge oder Stellungnahmen auf baurechtlicher Grundlage.

Damit wird rechtliches Wissen direkt in operative Prozesse integriert, etwa bei der Kommunikation mit Auftraggeber:innen oder ausführenden Unternehmen.

Basis: Eine Wissensdatenbank aus gut 20.000 Fachartikeln

Die technische Basis bildet die WEKA-Wissensdatenbank mit rund 20.000 Fachartikeln. Diese Inhalte werden von Expert:innen erstellt, redaktionell geprüft und kontinuierlich aktualisiert.

WEKA Bau AI greift ausschließlich auf diesen validierten Inhalt zurück, kombiniert relevante Informationen und stellt sie strukturiert bereit. Externe oder nicht geprüfte Quellen fließen laut WEKA nicht ein.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Bedienbarkeit. Die Benutzeroberfläche ist dialogorientiert aufgebaut und ermöglicht eine zielgerichtete Nutzung ohne lange Einarbeitung. Damit richtet sich die Anwendung nicht nur an juristisch spezialisierte Rollen, sondern auch an Planer:innen und Bauverantwortliche, die baurechtliche Fragen im Projektkontext klären müssen.

WEKA Bau AI ist Teil des erweiterten KI-Portfolios von WEKA Media und folgt auf die bereits verfügbare Lösung WEKA Arbeitsschutz AI. Die Online-Version wird aktuell zum Jahrespreis von 499 EUR netto angeboten.

