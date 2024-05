Weiterbildung im Bereich Architektur und Bauwesen

Gesponserter Beitrag von WBS Training

Die Architekturbranche ist geprägt von Innovationen und ständigem Wandel. Um in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein und die Skyline von morgen mitzugestalten, sind fundierte Weiterbildungen unerlässlich.

Die Architektur-Weiterbildungen von WBS bieten genau die Schlüsselkompetenzen, die dafür erforderlich sind. Von CAD bis hin zum 3D-Druck vermitteln die Kurse das nötige Know-how für eine vielversprechende Karriere in der Baubranche.

CAD 2D/3D – AutoCAD-Kurs

In dem Kurs für CAD 2D/3D – AutoCAD lernen Sie, komplexe Strukturen und Gebäude zu entwerfen und zu visualisieren. Dies ist die ideale Weiterbildung für technische Zeichner:innen, um sich in ihrem Berufsfeld weiterzuentwickeln. Der Kurs bietet eine fundierte Einführung in die Welt des digitalen Bauens und ermöglicht es den Teilnehmenden, Gebäude architektonisch zu planen und zu konstruieren.

Grundlagen des 3D-Drucks

Der 10-tägige Kurs zu den Grundlagen des 3D-Drucks eröffnet neue Perspektiven in der Arbeitswelt. Hier lernen Sie, wie Sie aus CAD-Entwürfen reale Objekte drucken können und werden zu Spezialist:innen im Bereich des modernen 3D-Drucks. Diese Weiterbildung ist eine wertvolle Ergänzung für technische Zeichner:innen und Bauzeichner:innen, die ihr Fachwissen erweitern möchten.

Anwender:in Bauwesen CAD 2D/3D AutoCAD, Allplan, Revit und 3D-Druck

Für diejenigen, die sich nicht auf ein bestimmtes CAD-Programm festlegen möchten, wird der Kurs “Anwender:in Bauwesen CAD 2D/3D AutoCAD, Allplan, Revit und 3D-Druck” angeboten. Hier erhalten die Teilnehmenden eine umfassende Schulung in den wichtigsten CAD-Tools, die in der Baubranche unverzichtbar sind, sowie in 3D-Drucktechnologien.

Diese praxisorientierte Weiterbildung bietet hervorragende Jobaussichten und ermöglicht es den Absolvent:innen, ihr Wissen in verschiedenen Bereichen des Bauwesens einzusetzen.

Fazit

Die Weiterbildungsmöglichkeiten von WBS Training im Bereich Architektur und Bauwesen bieten eine Vielzahl von Chancen, um sich in einer dynamischen Branche erfolgreich zu positionieren.

Von CAD-Design über 3D-Druck bis hin zur Anwendung verschiedener CAD-Programme sind die Kurse darauf ausgerichtet, den Teilnehmenden das nötige Fachwissen und die praktischen Fähigkeiten zu vermitteln, um in der modernen Baubranche zu bestehen.

Die Teilnahme an diesen Weiterbildungen eröffnet neue berufliche Perspektiven und ermöglicht es den Absolvent:innen, ihre Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu demonstrieren.

Mit fundierten Kenntnissen in CAD-Design und 3D-Druck sowie der Anwendung wichtiger CAD-Programme stehen den Absolvent:innen vielfältige Möglichkeiten offen, um ihre Karriere voranzutreiben und aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken.

Weitere Informationen zu den Kursen von WBS Training finden Sie hier:

wbstraining.de/weiterbildungen/architektur-bauwesen

Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

