Damit die eigene Website auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen oben steht, braucht ein Architekturbüro in der Regel keinen speziellen Dienstleister. Meist reicht es aus, bei der Strukturierung und der redaktionellen Bearbeitung der eigenen Internetpräsenz ein paar einfache Regeln zu beachten. Welche das sind, das lernen Sie in diesem Webinar am 09. Juni 2020.

SEO–Maßnahmen unterscheidet man grundsätzlich danach, wo sie stattfinden: entweder außerhalb der Website (Offpage) oder auf der Website selbst, das ist die so genannte Onpage-Optimierung.

Bei der Offpage-Optimierung geht es im Kern darum, die eigenen Website für Google & Co. als relevant darzustellen. Dies ist der Fall, wenn andere Websites aus der gleichen Branche oder dem gleichen Themenkreis auf die eigene Webseite verweisen.

Die Onpage-Optimierung umfasst alle Maßnahmen, die AUF der Website stattfinden. Das ist keine Zauberei. Wer hier erfolgreich sein will, muss lediglich eine Reihe von „handwerklichen“ Eigenschaften seiner Überschriften, Texte und Bilder kennen – und bei der Pflege der Website berücksichtigen. Im Webinar erfahren die Teilnehmer*innen, wie einfach das geht.

Dass die eigene Website über Suchmaschinen gut gefunden wird, ist ein Muss, um potenzielle Kunden, Projektpartner, Bauherren oder Mitarbeiter anzusprechen und das Architekturbüro zu präsentieren. (Eric Sturm)

SEO für Architekten – die Webinar-Inhalte im Überblick

Grundlagen: Onpage- und Offpage-Optimierung

Redaktionelle SEO

Bilder-SEO

Technische SEO

Termin und Anmeldung

Datum: 09.06.2020

Uhrzeit: 11:00 bis 15:00 Uhr (2 x 90 min plus Mittagspause)

Veranstalter: arbeiten übermorgen

Dozent: Eric Sturm

Fortbildungspunkte: 4 (Die Anerkennung des Webinars bei den Architektenkammern läuft.)

» Weitere Informationen und Anmeldung

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »