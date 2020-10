Webinar-Tipps für Architekten: Online-Fortbildung im Oktober 2020

Die ersten Blätter färben sich, es wird kühler – und die Corona-Infektionszahlen steigen. Grund genug, es sich im Büro, zuhause oder in einem schönen Park (wie dem hinter der Würzburger Residenz, siehe Foto oben) bequem zu machen, und sich per Tablet oder Laptop weiterzubilden.

Wir haben aus dem umfangreichen Angebot an Online-Seminaren in unserem Webinar-Kalender ein paar Highlights für den Oktober 2020 herausgesucht:

Mehrere Projekte parallel, zu viele interne Meetings und Steuerungsrunden, eine kaum zu bewältigende Anzahl an Telefonaten und e-mails – die eigentliche Arbeit macht man dann nach Feierabend – welcher Architekt*in kennt das nicht? In dieser Weiterbildung zum Selbstmanagement geht es … Weiterlesen →

Thema am 20.10.2020: BIM und Augmented Reality – überall direkt verbunden im Planer-Team und auf der Baustelle Ein praxiserprobter BIM-Manager schlägt die Brücke zwischen technischer Innovation, neuen Arbeitsweisen und dem Projektalltag. Microsoft Teams, Miro (siehe auch Workshop 4) und tick@time … Weiterlesen →

IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft

Sie wollen sich selbstständig machen, ein Unternehmen übernehmen oder als Partner in ein Unternehmen einsteigen? Ziel dieses Online-Kurses ist es, Ihnen die wichtigsten Grundlagen kompakt zu vermitteln, damit Sie Ihren Weg professionell planen und umsetzen können. Im Vorfeld einer Existenzgründung … Weiterlesen →

„Digital und Nachhaltig: Die deutsche Bau- und Immobilienwirtschaft in der Transformation“ Die deutsche Bau- und Immobilienwirtschaft steht vor Herausforderungen historischen Ausmaßes: Die Transformation in die Digitalisierung als Voraussetzung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, ihr zwingender Beitrag zur nachhaltigen Förderung der Klimaziele, die Lösung … Weiterlesen →

