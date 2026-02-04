In vielen Architekturbüros sehe ich ein ähnliches Bild: Materialproben stapeln sich auf Fensterbänken, in Schubladen und auf dem einen Tisch, an den niemand mehr rangeht.

Welche Probe gehört zu welchem Projekt? Wann kam die nochmal? Und wo ist eigentlich das Muster von dem Akustikputz, den die Bauherrin so gut fand?

Ich habe kürzlich ein kleines Tool gebaut, das genau dieses Problem löst – einen Materialproben-Tracker. Foto machen, Projekt zuordnen, fertig. Durchsuchbar, filterbar, auf jedem Gerät verfügbar.

Das Besondere: Ich habe dafür keine einzige Zeile Code selbst geschrieben.

Stattdessen habe ich der KI (aktuell natürlich: Claude 😃) beschrieben, was ich brauche. Funktion für Funktion. Ich habe also „Vibe-Coding“ betrieben, an einem konkreten Anwendungsfall.

Das Thema verändert gerade, was kleine Teams ohne eigene IT-Abteilung selbst umsetzen können. Für Architektur- und Planungsbüros eröffnet Vibe-Coding neue Möglichkeiten.

Keine Abo-Software, keine Abhängigkeit von Anbietern, keine Daten in der US-Cloud. Man baut sich einfach ein Werkzeug, das genau das tut, was man braucht.

Vibe-Coding bezeichnet einen neuen Ansatz der Softwareentwicklung, bei dem man einer KI – meist einem Chatbot – in natürlicher Sprache beschreibt, was ein Programm tun soll – und die KI schreibt den Code. Das Besondere: Man muss keine Programmiersprache beherrschen, sondern formuliert seine Anforderungen so, wie man sie einem Kollegen erklären würde. Weiterlesen →

Kostenlose Einführung zum Thema Vibe-Coding

Ich zeige den Materialproben-Tracker und zwei weitere Praxisbeispiele demnächst in meinem kostenlosen Webinar. Ich erläutere die Grundlagen für den Einstieg und beantworte Fragen zum Thema. Melden Sie sich jetzt an.

„Vibe-Coding im Planungsbüro“

18. März 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr, online via Zoom

Anmeldung über den Webinar-Kalender

