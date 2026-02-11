Vibe-Coding im Planungsbüro – Beispiel 2: Die Ausgaben-Liste

Druckerpatronen, Parktickets, Porto – am Ende des Monats fragt man sich: Was habe ich im Februar eigentlich ausgegeben?

Wer nicht konsequent mitschreibt, steht spätestens bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung vor einem Rätsel. Natürlich gibt es für solche Aufgaben längst Software-Lösungen. Aber viele „große“ Tools sind entweder überladen oder umständlich – ich wollte einfach nur: Ausgabe eingeben, Projekt eintragen, fertig.

Also habe ich mir genau das gebaut – oder besser: bauen lassen. Eine einfache Ausgaben-Liste. Betrag, Projekt, Datum (wird automatisch ergänzt), ggf. noch eine kurze Notiz – mehr braucht es nicht.

Die Liste kann nach Monaten gefiltert werden. Und es gibt eine Export-Funktion — als CSV-Datei (nach Monaten getrennt) für die Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Wie schon beim ersten Vibe-Coding-Beispiel (dem Materialproben-Tracker) habe ich dabei keine einzige Zeile Code selbst geschrieben.

Stattdessen habe ich Claude beschrieben, was ich brauche – Schritt für Schritt, Funktion für Funktion. Das Ergebnis: ein kleines Werkzeug, das genau das tut, was es soll. Nicht mehr, nicht weniger.

Vibe-Coding bezeichnet einen neuen Ansatz der Softwareentwicklung, bei dem man einer KI – meist einem Chatbot – in natürlicher Sprache beschreibt, was ein Programm tun soll – und die KI schreibt den Code. Das Besondere: Man muss keine Programmiersprache beherrschen, sondern formuliert seine Anforderungen so, wie man sie einem Kollegen erklären würde. Weiterlesen →

Kostenlose Einführung zum Thema Vibe-Coding

Ich zeige die Ausgaben-Liste, den Materialproben-Tracker und ein weiteres Praxisbeispiel in meinem kostenlosen Webinar. Ich erläutere die Grundlagen für den Einstieg und beantworte Fragen zum Thema. Melden Sie sich jetzt an.

„Vibe-Coding im Planungsbüro“

18. März 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr, online via Zoom

Anmeldung über den Webinar-Kalender

